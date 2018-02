BERLIN (Dow Jones)--Die britische Premierministerin Theresa May wird am Freitag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin zusammenkommen. Besprechen werden beide Regierungschefinnen den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und aktuelle internationale Themen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte.

Aktuell wollen die Gespräche über den Brexit und das angestrebte neue Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich nicht vorankommen. Regierung und EU beharken sich über die Rechte und Pflichten, die in der von London gewünschten Übergangsfrist von zwei Jahren gelten sollen.

