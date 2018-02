Hamburg (ots) -



Mit ihrem schlanken Design, einer hohen Klangqualität und vielfältigen Musikquellen hat die "HC" Micro HiFi Serie von Panasonic viele Fans gewonnen. Jetzt stellt das Unternehmen drei neue Modelle der Erfolgsserie vor: das SC-HC2040, das HC304 sowie das HC204. Musikhörer können sich auf neue Möglichkeiten (u.a. durch Google Chromecast built-in und eine Ansteuerung über den persönlichen Google Assistant) sowie frische Trendfarben freuen.



Das SC-HC2040 mit 40 Watt (RMS) Ausgangsleistung liefert erstklassigen Sound aus zahlreichen Quellen. Neben CD und DAB+/UKW Radio stehen über WLAN und Bluetooth diverse Streaming-Möglichkeiten offen. Das Hören von App-basierten Diensten wie Spotify, Google Play Music, TuneIn Radio und Deezer ist eine davon. Für fünf Lieblingssender stehen Favoritentasten zur Verfügung. Einmal eingespeichert lassen sich so z.B. Internetradiosender ganz ohne Griff zum Smartphone einschalten. Per Bluetooth kann ebenfalls unkompliziert gekoppelt werden. Dank Google Chromecast built-in ist das HC2040 sogar Multiroom-fähig und spielt Musik synchron mit anderen kompatiblen Geräten in unterschiedlichen Räumen ab. Dabei unterstützt es eine riesige Auswahl an Chromecast-fähigen Musik-Apps. In Verbindung mit ihrem persönlichen Google Assistant können Anwender ihr HC2040 zudem bequem per Sprache ansteuern.



Für eine saubere Audioperformance ist ein volldigitaler LincsD-Amp Verstärker in das HC2040 integriert. Zwei 8cm Breitbandlautsprecher setzen die Audiosignale mit überzeugender Dynamik um. Daneben erzeugen zwei lange, gewundene Akustik Ports in dem schlanken System den nötigen Schalldruck für satte Bässe.



Mit seiner klaren, kompakten Form passt das Panasonic HC2040 perfekt in das Leben design-affiner Musikfans. Wer sein HC2040 an der Wand aufhängen möchte, profitiert von einem eigens hierfür entwickelten Klangmodus. Dieser berücksichtigt das veränderte Resonanzverhalten und sorgt für einen starken Raumklang.



Ein Hingucker mit vielen Talenten ist auch das SC-HC304. Das wandmontagefähige Designsystem präsentiert sich mit klaren Formen, starken Farben und einer schicken metallischen Oberfläche. Der Klang des HC304 ist dank LincsD-Amp Verstärker und zwei 8cm Breitbandlautsprechern ausgewogen und dynamisch und füllt mit 20 Watt (RMS) Ausgangsleistung spielend mittlere Raumgrößen. Die Lieblingsmusik vom Smartphone oder Tablet findet per Bluetooth den Weg zum Musiksystem. Die Klangoptimierung übernimmt dabei Bluetooth Re-Master. Daneben stehen CDs, Digitalradio (DAB+) und UKW Sender auf der Playlist des 20 Watt (RMS) Systems. Über seinen USB-Eingang ist das HC304 u.a. offen für MP3-Musiksammlungen vom Speicherstick. Für nicht-streamingfähige Musikplayer ist ein AUX-Eingang mit Auto Play vorhanden. Das Anstöpseln eines Musikplayers oder auch eines Google Chromecast Audio Adapters genügt also, um das ausgeschaltete HC304 zu aktivieren und die Wiedergabe automatisch zu starten.



Das SC-HC204 komplettiert die Panasonic Micro HiFi Newcomer. Mit 20 Watt (RMS) Ausgangsleistung, CD Player, UKW Radio, Bluetooth Streaming und USB-Wiedergaben bringt das schlanke Musiksystem Abwechslung in den Tag.



Preise, Farben und Verfügbarkeit



Panasonic führt alle Neuheiten im April 2018 ein. Die unverbindliche Preisempfehlung für das in Schwarz und Weiß erhältliche SC-HC2040 liegt bei 279 Euro. Gleich in vier Farben ist das HC304 für 189 Euro verfügbar: Schwarz, Weiß, Petrol und Rot. Das schwarze HC204 kommt für 119 Euro in den Handel.



