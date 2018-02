Frankfurt - Die russische Wirtschaft ist laut der ersten Schätzung des Statistikamtes im vergangenen Jahr um 1,5% gewachsen, so die Analysten der DekaBank. Nach einer Schrumpfung in 2015 und 2016 möge eine positive Wachstumsrate an sich zwar schon ein Fortschritt sein, doch im internationalen Vergleich des eher starken Jahres 2017 sehe Russland blass aus.

