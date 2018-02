Hamburg (ots) -



Mit der neuen FXW654-Serie bietet Panasonic den preiswerten Einstieg in das 4K UHD-Zeitalter. Die hohe Auflösung sorgt zusammen mit HDR Multi-Unterstützung, Adaptive Backlight Dimming Plus und 1.300 Hz (bmr) Bildverarbeitung für gestochen scharfe, kontrastreiche Bilder mit natürlichen Farben und detailreicher Bewegungsdarstellung. Maximale Vielseitigkeit beim TV-Empfang garantiert der Quattro-Tuner mit TV>IP Client. Darüber hinaus überzeugt der FXW654 mit smarten Funktionen wie Internet-Apps, Video-on-Demand-Angeboten und Mediatheken der Fernsehsender. Der neue Startbildschirm My Home Screen 3.0 ermöglicht eine intuitive Bedienung und den direkten Start von favorisierten Inhalten. Mit Cinema Surround Sound wird darüber hinaus jeder Film- und Fernsehinhalt auch akustisch bestens in Szene gesetzt. Erhältlich sind die FXW654-Modelle mit Bilddiagonalen zwischen 100 cm (40 Zoll) und 164 cm (65 Zoll).



Mit der FXW654-Serie und ihrem technologisch ausgereiften 4K Ultra HD Bright Panel lassen sich perfekte Film- und Fernsehabende erleben. Adaptive Backlight Dimming Plus, das die Hintergrundbeleuchtung ständig in Abhängigkeit vom Bildinhalt anpasst, sowie die 1.300 Hz (bmr) Bildverarbeitung sorgen für hohe Kontraste und gestochen scharfe Bilder.



Der HDR Multi Support unterstützt die wichtigsten HDR-Formate HDR10/PQ, HLG (Hybrid Log Gamma) sowie die neue HDR10+ Dynamic Metadata Technologie für 4K Blu-ray, Video-on-Demand-Inhalte sowie Broadcast-Anwendungen und begeistert mit extrem leuchtenden und natürlichen Bildern. Darüber hinaus steigert der neue HDR Brightness Enhancer die Leuchtkraft, so dass auch bei hellem Umgebungslicht alle Bildinhalte mit lebensechter und detailreicher Farbwiedergabe mit feinsten Farbabstufungen in Szene gesetzt werden. Der Cinema Surround Sound bietet ein exzellentes Heimkino-Vergnügen mit satten Bässen und klarer Sprachverständlichkeit. "Mit der FXW654-Serie bieten wir unseren Kunden den perfekten und preisattraktiven Einstieg in die 4K UHD-Welt. Durch die Kombination der hohen Auflösung mit der HDR-Unterstützung heben wir das Film- und Fernseherlebnis auf ein neues Niveau. Unser Quattro-Tuner mit TV>IP-Client und das innovative Standfuß-Konzept garantieren eine universelle Aufstellung und Vielseitigkeit beim TV-Empfang. Darüber hinaus konnten wir die Bedienung mit dem weiter verbesserten My Home Screen 3.0 noch weiter vereinfachen", sagt Dirk Schulze, Head of Marketing TV/Home AV bei Panasonic Deutschland.



Vielseitiger und flexibler Empfang



Wie kein anderer Hersteller setzt Panasonic auf höchste Vielseitigkeit beim TV-Empfang. Der Quattro-Tuner mit TV>IP Client empfängt die Fernsehsignale von Antenne, Kabel oder Satellit, so dass der Zuschauer auch bei einem Umzug und möglicher Änderung der Empfangssituation gerüstet ist. Er unterstützt auch das neue Einkabelsystem für DVB-S 2.0 (JESS) für eine einfache Installation. Dank TV>IP Client kann der FXW654 sogar dort aufgestellt werden, wo kein eigener Antennenanschluss vorhanden ist, wie beispielswiese im Arbeits- oder Schlafzimmer. TV>IP arbeitet nach dem Sat>IP-Standard und empfängt die Signale, die mit einem TV>IP-Server ins Heimnetzwerk eingespeist werden, einfach per LAN oder kabellosem WLAN. Gegenüber DLNA-Streaming bleibt bei TV>IP der vollständige Fernsehkomfort mit USB-Recording, EPG, HbbTV, Videotext und Entschlüsselung von Pay-TV-Sendern erhalten.



Intuitive Bedienung



Panasonic konnte mit der neuen FXW654-Serie die Bedienung und Installation nochmals deutlich verbessern. Der Startbildschirm My Home Screen 3.0 wurde weiter optimiert und bietet jetzt neben dem direkten Zugriff auf Live-TV, Apps und angeschlossene Geräte mit der neuen Locator-Leiste eine Übersicht über oft gesehene Inhalte. Dies können beispielsweise YouTube-Videos, Aufzeichnungen oder Fernsehprogramme sein. So kommt der Zuschauer noch schneller und bequemer zu seinen favorisierten Inhalten.



Täglicher TV-Komfort



USB-Recording mit Pause Live TV und Rewind Live TV erhöht den täglichen Fernsehkomfort um ein Vielfaches. Um keine wichtige Sendung zu verpassen kann der Zuschauer, auch wenn er nicht zu Hause ist, ein Programm auf einer externen USB-Festplatte aufzeichnen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt anzuschauen. Darüber hinaus ermöglicht Pause Live TV eine laufende Sendung anzuhalten, um sie nach einer kurzen Pause weiter zu schauen. Zudem kann mit Rewind Live TV bis zu 90 Minuten zurückgespult werden.



Die tägliche Unterhaltungsvielfalt wird durch Internet-Apps, Video-on-Demand mit allen wichtigen Anbietern, Webbrowser und HbbTV inklusive der Mediatheken der Fernsehsender abgerundet. Die Lieblingsapp kann für direkten und schnellen Zugriff auf der MyApp Taste der Fernbedienung hinterlegt werden.



Eigene Medien-Dateien setzt der 4K Media-Player mit HDR-Unterstützung perfekt in Szene. Der FXW654 ist darüber hinaus kompatibel zur Remote- und Media Center-App von Panasonic, womit er bequem vom Smartphone/Tablet aus gesteuert sowie Live-TV oder Aufzeichnungen daheim oder per TV-Anywhere unterwegs geschaut werden können. Darüber hinaus ist im Laufe des Jahres ein Softwareupdate für die Unterstützung aller gängigen Sprachassistenten in Deutschland geplant.



Für Gamer und Sportfreunde



Der Game- sowie der neue Sport-Modus lassen die Herzen von Spiel- und Sportfans höher schlagen. Der Gamemodus unterstützt die HDR-Wiedergabe und bietet ultraschnelle Reaktionszeiten - gerade wichtig für schnelle Action-Spiele, während der neue Sportmodus für lebhaftere Farben sorgt. So wirkt ein Stadionrasen lebendiger und die Spielertrikots strahlen in natürlichen Farben.



Farbvielfalt und flexible Aufstellung



Design nach Maß ermöglicht das innovative Switch-Design, das für die Modelle ab 49" unterschiedliche Varianten bietet. Um das Design nach persönlichen Vorlieben anzupassen, lassen sich die Standfüße außen oder innen befestigen, so dass der FXW654 auf jedem Sideboard seinen Platz findet.



Erhältlich ist die FXW654-Serie in schwarz mit Bilddiagonalen von 164 cm (65 Zoll), 139 cm (55 Zoll), 123 cm (49 Zoll), 108 cm (43 Zoll) und 100 cm (40 Zoll) und in silber mit Bilddiagonalen von 139 cm (55 Zoll), 123 cm (49 Zoll) und 108 cm (43 Zoll).



Umweltaspekte



Der FXW654 ist mit zahlreichen Eco-Funktionen ausgestattet und schont damit nicht nur den Geldbeutel, sondern auch wertvolle Ressourcen - getreu der Firmenphilosophie von Panasonic, in der Umweltaspekte stets eine übergeordnete Rolle spielen. Preise und Verfügbarkeit Die neuen FXW654 Modelle sind voraussichtlich ab Juli 2018 erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen stehen noch nicht fest.



Über Panasonic:



Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast 100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.



