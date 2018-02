München (ots) - Basierend auf den Bestseller-Romanen von Michael Connelly wird die vierte Staffel von Bosch am Freitag, den 13. April, Premiere feiern.



Amazon kündigt eine fünfte Staffel von Bosch an. Die Serie ist das bisher am längsten laufende einstündige Prime Original. Die Executive Producer Eric Overmyer und Daniel Pyne werden sich als Co-Showrunner zusammenschließen. Die vierte Staffel der Emmy-nominierten Serie wird am Freitag, den 13. April, exklusiv bei Prime Video Premiere feiern. Bosch wird von Fabrik Entertainment, einem Unternehmen der Red Arrow Studios, produziert.



Basierend auf Michael Connellys Bestseller-Romanen übernehmen in der einstündigen Serie Bosch Titus Welliver (Lost) als Morddetektiv Harry Bosch, Jamie Hector (The Wire) als Jerry Edgar, Amy Aquino (Being Human) als Lt. Grace Billets, Madison Lintz (The Walking Dead) als Maddie Bosch und Lance Reddick (The Wire) als Deputy Chief Irvin Irving die Hauptrollen. Die neue Staffel mit zehn Episoden beginnt am Vorabend des Bürgerrechtsprozesses gegen die LAPD, als ein Anwalt ermordet wird. Bosch wird beauftragt, eine Task Force zur Aufklärung des Verbrechens zu leiten, bevor in der Stadt ein Aufstand ausbricht. Dabei muss er jeder Spur nachgehen, auch, wenn es seine eigene Abteilung wieder ins Rampenlicht rückt. Ein Mord ist mit dem anderen verflochten und Bosch muss mit seiner Vergangenheit Frieden schließen, um eine Gerechtigkeit zu finden, die sich ihm lange Zeit entgangen ist.



Die dritte Staffel hat eine durchschnittliche Kundenbewertung von 4,9 mit 94 Prozent 5-Sterne-Bewertungen.



Das sagen die Prime-Mitglieder zur dritten Staffel:



- "Cool, cooler, BOSCH!" - "Seit der ersten Folge der ersten Staffel ein absoluter Amazon-Volltreffer!" - "Krimiserie mit der perfekten Mischung." - "Eine wirklich spannende und süchtig machende Serie." - "Anschauen, Anschauen, Anschauen."



"Als die am längsten laufende einstündige Serie von Prime Video ist Bosch längst ein Kernstück unserer geskripteten Serien. Und unsere Prime-Mitglieder wollen immer noch mehr", sagt Sharon Tal Yguado, Head of Scripted Series, Amazon Studios. "Wir freuen uns darauf, ihnen eine weitere Staffel mit Harry Bosch, Jerry Edgar, Grace Billets und den anderen Charakteren des Bosch-Universums geben zu können."



"Ich könnte nicht stolzer auf die Serie sein. Bosch ist unterhaltsam und zeitgemäß", fügt Connelly hinzu. "Außerdem haben wir fantastische Autoren und die Besetzung und die Crew sind die Besten. Wir haben das Gefühl, dass wir uns gerade erst auf den Weg gemacht haben. Die vierte Staffel basiert auf 'Angels Flight' und ich glaube nicht, dass wir eine aktuellere Geschichte hätten wählen können."



Executive Producer und Fabrik Entertainment CEO Henrik Bastin: "Es ist eine große Ehre, Bosch für Amazon zu produzieren. Sharon Tal Yguado und ihr gesamtes Scripted Series-Team haben uns im Kreativprozess stark unterstützt und wir freuen uns sehr, dass die vierte Staffel ab April zu sehen sein wird. Anschließend stürzen wir uns sofort in die Vorbereitungen für Staffel fünf mit Eric und Dan als Co-Showrunner."



Henrik Pabst, President Red Arrow Studios International: "Es ist großartig, dass 'Bosch' bereits zum fünften Mal auf Amazon ermitteln darf. Die am längsten laufende Serie von Amazon Prime Video ist ein Prestige-Projekt für Red Arrow. Wir freuen uns, dass wir hier einen tollen Partner gefunden haben, um Michael Connellys Bücher auf die Bildschirme zu bringen."



Bosch wurde von Overmyer (Treme, The Wire, Homicide: Life on the Streets) entwickelt. Die Serie wird von Pyne (Backstabbing For Beginners, Das perfekte Verbrechen, Der Manchurian Kandidat), Overmyer, Bastin (100 Code, American Odyssey, The Comedians), Pieter Jan Brugge (Heat, Insider, Anatomie einer Entführung), John Mankiewicz, Connelly, Pabst, Jan David Frouman und Elle Johnson produziert. Welliver fungiert ebenfalls als Produzent.



Die ersten drei Staffeln von Bosch sind bereits in mehr als 200 Ländern und Territorien weltweit über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick und Apple TV oder online unter Amazon.de/primevideo verfügbar.



Weitere Informationen zu Prime Video finden Sie unter Amazon.de/av-factsheet und Amazon.de/primevideo.



