Berlin (ots) - Trotz des drohenden Stellenabbaus von 3500 Arbeitsplätzen in Deutschland hat es bislang erst ein Treffen von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) mit der Unternehmensführung von Siemens und den Wirtschaftsministern der betroffenen Bundesländer gegeben. Das hat das Bundeswirtschaftsministerium auf eine Anfrage der Linken-Politikerin Helin Evrim Sommer mitgeteilt, die dem Tagesspiegel (Mittwochausgabe) vorliegt. Im Frühjahr sollen die Gespräche zwischen Bund, Ländern und Siemens mit dem Gesamtbetriebsrat und der IG Metall fortgesetzt werden, heißt es in der Antwort des Ministeriums weiter. Sommer nannte das Engagement der Bundesregierung "vollkommen unzureichend". "Die Bundesregierung muss dem beabsichtigten Arbeitsplatzabbau einen Riegel vorschieben", sagte die Berliner Bundestagsabgeordnete.



