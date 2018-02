Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Fed-Chairman Jerome Powell hat versprochen, dass die Fed Risiken für die Finanzstabilität im Auge behalten wird. Bei seiner Vereidigung vor dem US-Kongress sagte Powell: "Wir werden weiterhin auf sich entwickelnde Risiken für die Finanzstabilität achten." Anfang des Monates war es an der Wall Street zu einem so genannten Flash Crash gekommen. Die wichtigsten Aktienindizes waren innerhalb kürzester Zeit stark gesunken, nachdem das US-Arbeitsministerium einen unerwartet deutlichen Anstieg der Stundenlöhne gemeldet hatte.

Das hatte offenbar zu der Befürchtung geführt, dass der Inflationsdruck in den USA höher als bisher angenommen ist, was einen stärkeren Anstieg der Leitzinsen nach sich ziehen könnte. Verstärkt wurden die Aktienmarktverluste durch automatische Handelssysteme. Die Nervosität an den Märkten hat sich seitdem nicht gelegt.

Marktteilnehmer warten vor diesem Hintergrund mit Spannung auf die am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden Inflationsdaten für Januar. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten einen Anstieg der Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent, wodurch die Jahresteuerungsrate auf 1,9 (Dezember: 2,1) Prozent fallen würde. Für die Verbraucherpreise ohne Energie und Nahrungsmittel wird ein monatlicher Anstieg um 0,2 Prozent prognostiziert und damit implizit ein Rückgang der Kernteuerungsrate auf 1,6 (1,8) Prozent.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2018 11:02 ET (16:02 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.