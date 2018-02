Der Herausgeber der Zeitschrift "Börsianer", Dominik Hojas, will eine Stiftung für Kleinanleger gründen - und sammelt kräftig Geld ein.

Wie ein Bilderbuch-Gentleman des 21. Jahrhunderts ist Dominik Hojas gekleidet. Der Anzug ist wie maßgeschneidert, die Krawatte sitzt auf den Millimeter perfekt wie der Scheitel. Der Miteigentümer des Finanzverlages Wayne Financial Media und Herausgeber der Zeitschrift "Börsianer" achtet auf sein äußeres Erscheinungsbild in perfekter Manier. Denn Seriosität ist die Währung in der Finanzbranche.

Ein perfektes Image braucht der 31-jährige Unternehmer, der auf dem Höhepunkt der Finanzkrise seinen Verlag in Wien gegründet hatte. Denn Hojas wird Anfang April die Stiftung der Interessensvertretung für Anleger aus der Taufe heben. Damit wird er zum ersten Anwalt der Kleinanleger in der Alpenrepublik. Seit Sommer vergangenen Jahres besuchte Hojas die 50 wichtigsten Unternehmen in Österreich, um Geld für seine Stiftung einzusammeln. "Wir haben ausschließlich positives Feedback aus der Wirtschaft erhalten", berichtet der designierte Vorstand Thomas Melzer, ehemals ...

