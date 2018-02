Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Dienstag wieder etwas nachgegeben. Der DAX verlor 0,7 Prozent auf 12.197 Punkte. Auch MDAX und TecDAX kamen wieder etwas zurück. "Der Blick der Investoren ist voll und ganz auf die US-Inflationszahlen gerichtet", so Milan Cutkovic, Marktanalyst bei AxiTrader. Sie werden am Mittwoch veröffentlicht. Selbst eine Zahl, die nur leicht über den Erwartungen liegt, könnte die Märkte erschüttern, ergänzte der Marktanalyst. Denn dies würde bestätigen, dass die Zinsängste doch nicht unbegründet seien.

Zudem stößt das Infrastrukturprogramm von US-Präsident Donald Trump nicht nur auf ein positives Echo. "Da es auf Pump finanziert wird, steigen Schulden sowie Defizit und damit auch die Inflation wohl weiter", so ein Marktteilnehmer. Der Dollar schwächte sich schon wieder ab, der Euro stieg zum Handelsschluss in Europa auf 1,2360 Dollar von 1,2290 Dollar am späten Montag.

Deutsche Telekom unter Druck

Zu den größten Verlierern im DAX gehörten Deutsche Telekom mit einem Abschlag von 1,6 Prozent. "US-Anleger stehen bei zinssensitiven Aktien wie den Telekoms weiter auf der Verkäuferseite", so ein Händler. Deshalb stütze auch die hohe Dividendenrendite von über 5 Prozent den Kurs derzeit nicht. Die ebenfalls zinssensitiven Eon gerieten mit einem Minus von 1,7 Prozent noch etwas stärker unter Druck.

Dagegen erholten sich Lufthansa um 1,4 Prozent. Commerzbank profitierten mit einem Plus von 0,5 Prozent von einer Kaufempfehlung durch Mainfirst.

Verhalten positiv zeigten sich die Anleger gegenüber der Metro-Aktie. Händler werteten die Ergebniszahlen als positive Überraschung. Metro erzielte einen Nettogewinn von 232 Millionen Euro, der höher ausfiel als die 203 Millionen in einem von Metro selbst erstellten Analystenkonsens. Allerdings warnte Metro-Chef Olaf Koch, dass das Russland-Geschäft im Gesamtjahr herausfordernd bleiben dürfte. Die Aktie notierte 0,6 Prozent höher.

Aurubis nach Zahlen sehr schwach - Tui fest

Bei Aurubis zeigten sich die Anleger enttäuscht. Der Kupferkonzern hat sowohl beim Umsatz als auch beim Vorsteuerergebnis die Prognosen nicht ganz erfüllen können. Möglicherweise hat sich der schwächere Dollar negativ ausgewirkt. Immerhin aber wurde die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Für die Aktie ging es um 8,0 Prozent nach unten.

Auf ein positives Echo stießen die Erstquartalsergebnisse des Reisekonzerns Tui. Sie sind sowohl beim Umsatz als auch beim EBITA deutlich über den Erwartungen ausgefallen. Positiv bewerteten Marktteilnehmer auch Aussagen zu den wichtigen Sommerbuchungen. Die Aktie rückte um 2,2 Prozent vor.

Im TecDAX stiegen Cancom um 2,1 Prozent auf 75,20 Euro. Hauck & Aufhäuser hat die Aktie mit einem Kursziel von 100 Euro zum Kauf empfohlen. Im MDAX profitierten Norma mit einem Plus von 1,7 Prozent von einer Kaufempfehlung des Bankhauses Lampe für den Autozulieferer.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 87,4 (Vortag: 123,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,27 (Vortag: 4,29) Milliarden Euro. Es gab 5 Kursgewinner, 24 -verlierer und 1 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.196,50 -0,70% -5,58% DAX-Future 12.195,50 -0,87% -5,11% XDAX 12.203,27 -1,26% -5,12% MDAX 25.079,26 -0,52% -4,28% TecDAX 2.462,54 -0,62% -2,63% SDAX 11.818,30 +0,33% -0,58% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,07 10 ===

February 13, 2018

