Der Unternehmer Jürgen Schneider kauft Anfang der 1990er Jahre Top-Immobilien in ganz Deutschland, bevorzugt in der maroden Leipziger Innenstadt. Mehr als 70 Gebäude gehören ihm hier, als er im April 1994 ins Ausland flieht. Zurück bleibt ein Schuldenberg von über fünf Milliarden DM...



Das Doku-Drama "Peanuts - Die Jürgen Schneider-Story" hat eine der bekanntesten Gauner-Possen der Nachwendezeit zum Gegenstand.



Wir laden Sie ein ans Set, am:



Freitag, 23. Februar 2018, 11.00 bis ca. 14.00 Uhr



Drehort: Schloss Waldenburg, Peniger Str. 10, 08396 Waldenburg (Sachsen)



Der Film beleuchtet dokumentarisch und fiktional die Perspektive der Schneiders, der Banken, der Ermittler, der Leipziger Handwerker und der Medien. Stück für Stück werden Vorgeschichte und Folgen enthüllt: ein Gesellschafts- und Wirtschaftskrimi, dessen Symbolkraft bis heute seinesgleichen sucht. Erzählt wird vom Aufstieg und Fall des Immobilien-Betrügers, der sich sein Imperium ergaunern kann, weil Banker mit jedem Kreditvertrag satte Provisionen einstreichen. Während sich Schneider mit seiner Frau vor Gläubigern und Polizei versteckt, kommt ans Licht, wie sich der Gentleman-Betrüger seine Kredite erschlich: fast ohne Eigenkapital, dafür aber mit plumpen Tricks und feiner Fassade.



Drehbeobachtung: In der Spielszene geht es um ein Vertragsgespräch zwischen Jürgen Schneider (Schauspieler Reiner Schöne) und den anwesenden Managern der Deutschen Bank, so wie es viele Kontakte zu Finanzinstituten in dieser Zeit gab. Danach überredet Schneider seinen Vertrauten Karl-Heinz Küpferle (Schauspieler Hans-Jürgen Silbermann), die Pläne für das Einkaufszentrum "Zeilgalerie" in Frankfurt - eines der Prestigeobjekte des Bauunternehmers - zu manipulieren.



"Peanuts - Die Jürgen Schneider-Story" ist Benjamin Quabecks erste Regiearbeit für ein Doku-Drama. Bekannt wurde Quabeck, Jahrgang 1976, durch seinen Debutfilm "Nichts bereuen" mit Daniel Brühl und Jessica Schwartz in den Hauptrollen.



In den Spielszenen für den Film ist neben Reiner Schöne und Hans-Jürgen Silbermann auch Schauspielerin Gesine Cukrowski als Claudia Schneider-Granzow zu erleben.



Die Ausstrahlung des Doku-Dramas, produziert von Saxonia Entertainment im Auftrag des MDR (Federführer) und des WDR ist für Sommer 2018 im Ersten geplant.



