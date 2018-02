DAX: Gelassene Anlegerreaktionen

Nach der deutlichen Kurserholung zu Beginn der neuen Handelswoche, verlor der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) am heutigen Dienstag etwas Schwung. Trotzdem ist gegenüber den Turbulenten aus der Vorwoche eine gewisse Stabilisierung zu erkennen.

Das war heute los. Gestern und in der Vorwoche erlebten Anleger ein wahres Auf und Ab an den Aktienmärkten. Im DAX wurden heftige Kursbewegungen beobachtet. Dagegen verlief der heutige Handelstag eher unaufgeregt. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer notierte die meiste Zeit des Tages knapp in der Verlustzone. Der deutlich stärkere Euro hatte nur geringe negative Auswirkungen. Es darf nun gehofft werden, dass sich die Märkte auf Dauer beruhigen.

Das waren die Tops & Flops. Mit dem relativ schwachen Gesamtmarktumfeld kamen heute RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) und Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) am besten zurecht. Während die RWE-Aktie zeitweise ein Kursplus von etwas mehr als 2 Prozent verbuchen konnte, legte die Aktie der Kranich-Airline in der Spitze rund 2,5 Prozent an Wert zu. Beide Titel gehörten im Vorjahr noch zu den erfolgreichsten DAX-Werten. Im bisherigen Jahresverlauf 2018 lief es jedoch noch nicht wirklich rund. Vielleicht ändert sich dies nun.

