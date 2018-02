SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE: SAIL) und Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA) gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, deren Ziel es ist, Unternehmen Identitäts-Komplettlösungen anzubieten und ihnen so dabei zu helfen, die Bereitstellung einfacher, sicherer Benutzerzugänge mit der Erfüllung komplexer Compliance- und Sicherheitsanforderungen ins Gleichgewicht zu bringen.

Um Effizienz und Produktivität zu steigern, setzen Unternehmen zunehmend Cloud-Anwendungen ein und erstellen und implementieren ihre eigenen Cloud-Lösungen und das alles bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer maßgeblichen lokalen Infrastruktur. Der effektivste Weg zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Compliance in dieser zunehmend komplexen und weitgehend heterogenen Umgebung sind die Überwachung und der Schutz der Identität des Einzelnen.

Durch ihre Zusammenarbeit bieten SailPoint und Okta Unternehmen eine noch stärkere Identitätslösung, die den Zugriff auf alle Anwendungen und Daten im gesamten Unternehmen sicher und effektiv authentifiziert, bereitstellt und regelt. Unternehmen können den Zugriff eines Benutzers über den gesamten Lebenszyklus hinweg verwalten, einschließlich des anfänglichen Onboardings, der Bereitstellung von sicherem Single Sign-on und Multi-Faktor-Authentifizierung für den Anwendungszugriff sowie des automatisierten Offboardings, wenn Benutzer den Aufgabenbereich wechseln oder ein Unternehmen verlassen. Wichtige Identitätsfunktionen wie Zugriffszertifizierung und Bereitstellung von Anwendungen, Self-Service-Support für Passwort-Rücksetzungen und Zugriffsanfragen werden automatisiert. Durch die Kopplung von SailPoint und Okta wird sichergestellt, dass Autorisierungsrichtlinien durchgesetzt werden und dass Benutzerzugriffsaktivitäten dokumentiert werden und sicher und konform sind. Somit erhalten Unternehmen die volle Bandbreite an automatisierten Zugriffs- und Identitätskontrollkontrollen, die sie benötigen, um die Arbeit in der heterogenen IT-Umgebung von heute sicher zu optimieren und zu steuern.

"Die Bedeutung der Identität nimmt immer mehr zu. Unternehmen müssen sich heute mit einer Vielzahl von Cloud- und On-Premise-Tools, die ihre Mitarbeiter benötigen, um produktiv zu sein, verbinden und diese verwalten und sie müssen die Benutzerfreundlichkeit mit sicherem Zugriff von überall und von jedem Gerät aus in Einklang bringen", sagte Todd McKinnon, der CEO und Mitbegründer von Okta. "Deshalb erwarten unsere Kunden von uns, dass wir ihre komplexesten Identitätsprobleme lösen. Durch die Kombination der jeweiligen Stärken beider Unternehmen der sicheren Verbindung und Verwaltung von Mensch und Technologie durch Okta und der Identity-Governance von SailPoint wird Kunden aus allen Branchen ein nahtloses Nutzungserlebnis geboten. Der Erfolg unserer Kunden hat für uns oberste Priorität, und wir freuen uns, gemeinsam mit SailPoint daran zu arbeiten, Sicherheit und Compliance einfacher zu machen."

"Es ist eine aufregende Zeit für den Bereich Identität. Wenn sich zwei führende Anbieter aus dem Bereich Identität, die beide dafür bekannt sind, an ihren Märkten bahnbrechend und innovativ vorzugehen, zusammenschließen, um Sicherheit und Compliance zu vereinfachen, bedeutet dies für unsere gemeinsamen Kunden einen enormen Mehrwert", sagte Mark McClain, der CEO und Mitbegründer von SailPoint. "Gemeinsam helfen wir Unternehmen dabei, einfachen, sicheren Benutzerzugriff und die Benutzerverwaltung mit den notwendigen Governance- und Compliance-Kontrollen in Einklang zu bringen, die erforderlich sind, um nicht nur sicherzustellen, dass Benutzer den richtigen Zugriff haben, sondern auch, dass ihr Zugriff den Unternehmensrichtlinien entspricht. Dieser Balanceakt ist für Unternehmen heute schwer zu bewältigen, weshalb unsere Partnerschaft mit Okta so wichtig ist. Wir freuen uns sehr über unsere gemeinschaftliche Arbeit mit dem Ziel, unseren Kunden die beste Identitätslösung ihrer Klasse zu liefern, die sie benötigen, um die Identität im modernen Arbeitskräfteumfeld von heute zu verwalten."

Unternehmen wie Sacramento Municipal Utility District nutzen SailPoint und Okta bereits heute für ihre speziellen Anforderungen an die Zugriffs- und Identitäts-Governance.

"Der Kern unserer Unternehmenskultur bei SMUD ist unser Engagement für Innovation und Effizienz, und das gilt sicherlich auch für unsere Investitionen in Schlüsseltechnologien, die es uns ermöglichen, Innovationen zu entwickeln und die betriebliche Effizienz zu steigern, wo immer dies möglich ist", sagte John Peters, Senior Enterprise Infrastructure Specialist bei Sacramento Municipal Utility District. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit von Okta und SailPoint, denn die integrierte Identitätslösung wird es uns ermöglichen, unserer Belegschaft nahtlos einen sicheren Zugriff auf Anwendungen bereitzustellen, bei dem wir die Gewissheit haben, die notwendige Kontrolle über diesen Zugriff zu haben."

Da es die Gegebenheiten des modernen Geschäfts erforderlich machen, dass Unternehmen schneller mehr mit weniger erreichen, sind Unternehmen wie Accenture und Deloitte auf der Suche nach Lösungen, die effektive Richtlinien, Automatisierung und Workflows bieten, die für die Rationalisierung von Prozessen und die Steigerung der Produktivität sowie zur Unterstützung der IT- und Geschäftsstrategien ihrer Kunden von entscheidender Bedeutung sind.

"Wir sind davon überzeugt, dass diese strategische Beziehung zwischen SailPoint und Okta einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden schaffen kann und mit unserer Vision für die Entwicklung und den natürlichen Fortschritt des Marktes für Identitätsdienste im Einklang ist", sagte Michael Wyatt, der Principal des Bereichs Deloitte Risk and Financial Advisory und Practice Leader des Bereichs Cyber Risk Services Identity Management von Deloitte Touche LLP. "Diese strategische Partnerschaft bringt der Branche eine integrierte Identitätslösung, die Transparenz, Kontrolle und Automatisierung mit Benutzerauthentifizierung, Benutzerzugriff und der Möglichkeit einer Verwaltung der Zugriffsberechtigten bietet."

SailPoint und Okta werden gemeinsam mit den Kunden die beste Herangehensweise an die Verwaltung und den Schutz aller Identitäten Mitarbeiter, Kunden, Partner, Auftragnehmer innerhalb eines Unternehmens bestimmen. Weitere Informationen über die Nutzung von SailPoint und Okta finden Sie unter https://www.sailpoint.com/partners/okta

SailPoint: The Power of Identity

SailPoint, der Marktführer im Bereich Identitätsmanagement für Unternehmen, macht Kunden auf der ganzen Welt die "Power of Identity" verfügbar. Die offene Identitätsplattform von SailPoint gibt Unternehmen die Möglichkeit, in neue Märkte einzusteigen, ihre Belegschaft zu verstärken, neue Technologien zu übernehmen, schneller Innovationen zu entwickeln und auf globaler Basis wettbewerbsfähig zu sein. Als Pionier in der Branche und Marktführer im Bereich Identity Governance bietet SailPoint Unternehmen mit komplexen IT-Umgebungen Sicherheit, operative Leistungsfähigkeit und Regelkonformität. SailPoint zählt die größten Unternehmen der Welt in einer Vielzahl von Branchen zu seinen Kunden: Sechs der fünfzehn führenden Banken, vier der sechs führenden Anbieter im Krankenversicherungs- und Gesundheitswesen, acht der fünfzehn führenden Sach- und Unfallversicherungsanbieter und fünf der fünfzehn führenden Pharmaunternehmen sowie sechs der größten fünfzehn Bundesbehörden.

Halten Sie sich stets über SailPoint auf dem Laufenden, indem Sie uns auf Twitter und LinkedIn folgen und den SailPoint-Blog abonnieren.

Okta: Die Grundlage für sichere Verbindungen zwischen Mensch und Technologie

Okta ist der führende unabhängige Anbieter von Identitätslösungen für Unternehmen. Die Okta Identity Cloud vernetzt und schützt die Mitarbeiter vieler der größten Unternehmen der Welt. Sie verbindet Unternehmen außerdem auf sichere Weise mit ihren Partnern, Zulieferern und Kunden. Mit über 5.000 Integrationen ermöglicht Okta Identity Cloud einfachen und sicheren Zugriff von jedem Gerät aus. Tausende von Kunden, darunter Experian, 20th Century Fox, LinkedIn, Flex, News Corp, Dish Networks und Adobe, setzen auf Okta, um schneller arbeiten, ihre Umsätze erhöhen und für Sicherheit sorgen zu können. Okta hilft den Kunden dabei, ihren jeweiligen Auftrag schneller zu realisieren. Mit Okta wird es sicher und einfach, die von den Kunden benötigten Technologien zu nutzen, um für sie entscheidende Arbeiten zu erledigen.

