Holger Scholze mit der Vorschau auf die wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten, die am Mittwoch, dem 14. Februar 2018, veröffentlicht werden. Neben dem deutschen Bruttoinlandsprodukt sowie den aktuellen Inflationsraten in Deutschland und in den USA werden die amerikanischen Einzelhandelsumsätze im Fokus stehen. Dazu kommen u.a. Quartalszahlen von Bilfinger, Cisco Systems, NORMA und ThyssenKrupp.