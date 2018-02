Verkehrsbetriebe und Städtetag sind überrascht vom Vorstoß der Bundesregierung für kostenlosen Nahverkehr. Die Fragen nach Qualität und Finanzierung bleiben unbeantwortet.

Helmut Dedy ist überrascht. Der Vorschlag eines kostenlosen Nahverkehrs (ÖPNV) in fünf deutschen Städten komme unerwartet, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages. Die Nachricht fand am Dienstagmorgen zunächst nur eine kleine, wenn auch prominente Erwähnung im deutschsprachigen "Politico"-Newsletter.

Im Kampf um saubere Luft will die Bundesregierung demnach kostenlose Bus- und Bahntickets einführen. In fünf Städten sollen solche kostenlose Nahverkehrsangebote und notfalls Fahrverbote in besonders CO2-belasteten Gebieten getestet werden. Das geht aus einem Brief von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) und Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) an EU-Umweltkommissar Karmenu Vella hervor.

Damit kommen die drei Minister einer Klage der EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof wegen der dreckigen Luft in Deutschland zuvor. Die Briefautoren versichern, dass sie sich mit Kommunen und Ländern bei den Überlegungen eng abgestimmt hätten. Wie das ganze finanziert werden soll, ließen sie allerdings offen.

"Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Aussagen zur Finanzierung getroffen werden, dies hängt von der näheren Ausgestaltung ab", teilte ein Sprecher des Finanzministeriums auf Anfrage mit. Das stieß auf Kritik. Die Idee, die Tickets günstiger zu machen, gebe es ohnehin in einigen Städten schon länger, sagte Dedy. "Wer kostengünstigen Nahverkehr will, muss das aber auch finanzieren können." Das Motto "Wer bestellt, bezahlt" müsse auch für die Bundesregierung gelten.

