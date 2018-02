Von Markus Fugmann

Heute ist Karneval - also die Hochzeit reichlich bizarrer Veranstaltungen, die im deutschen Fernsehen übertragen werden. Noch lustiger aber als diese unfreiwillig komische Demonstration deutscher Lustigkeit ist das, was an den Finanzmärkten passiert! So etwa die Tatsache, dass die Trump-Administration 700 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...