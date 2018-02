München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Prime Video investiert weiter in deutsche Serien und Serienmacher. BEAT (Arbeitstitel) wurde produziert von Hellinger/Doll Filmproduktion und Warner Bros. Film Productions Germany in Co-Produktion mit Pantaleon Films GmbH und ist Amazons fünftes deutsches Prime Original nach You Are Wanted, Der Lack ist ab, Pastewka und Deutschland86.



- Amazons nächstes deutsches Prime Original wird eine gefährliche Reise durch Berlins pulsierende Clubszene, die von einer Serie bizarrer Mordfälle durch organisierte Kriminalität überschattet wird. Marco Kreuzpaintner führt Regie und vereint in BEAT (AT) einen hochklassigen deutschsprachigen Cast mit Jannis Niewöhner, Karoline Herfurth, Christian Berkel, Alexander Fehling, Kostja Ullmann, Claudia Michelsen, Hanno Koffler, Anna Bederke und Karl Markovics.



- Die Serie ist ab Ende 2018 exklusiv für Prime-Mitglieder weltweit verfügbar. Alle sieben Episoden sind sofort abrufbar und können unbegrenzt auf Mobilgeräte und Tablet-PCs heruntergeladen werden, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen.



Nach dem großen Erfolg von You Are Wanted und der gerade gestarteten achten Staffel von Pastewka verkündet Amazon heute ein neues deutsches Prime Original: Die neue Serie mit dem Arbeitstitel BEAT, produziert von Hellinger/Doll Filmproduktion und Warner Bros. Film Productions Germany in Co-Produktion mit Pantaleon Films GmbH, spielt in der pulsierenden Berliner Clubszene, die von bizarr-schockierenden Morden überschattet wird. Alle sieben Episoden werden Ende 2018 exklusiv bei Prime Video zur Verfügung stehen, dem Video-Streaming-Service von Amazon.



Unter der Regie von Marco Kreuzpaintner, bekannt für den von Kritikern gefeierten deutschen Film Krabat, versammelt BEAT einen hochklassigen deutschsprachigen Cast mit Jannis Niewöhner (Smaragdgrün), Karoline Herfurth (You Are Wanted), Christian Berkel (Inglorious Basterds), Alexander Fehling (Im Labyrinth des Schweigens), Kostja Ullmann (Mein Blind Date mit dem Leben), Claudia Michelsen (Berlin Station), Hanno Koffler (Krabat), Anna Bederke (Frau Ella) und Karl Markovics (Grand Budapest Hotel). Für die Bücher zeichnet Norbert Eberlein verantwortlich. Produzenten der Serie sind Chris Doll, Lothar Hellinger und Willi Geike.



"Es ist immer unser Ziel bei Prime Video, Prime-Mitgliedern einzigartige Serien und Filme auf dem höchsten Niveau anzubieten, die überraschende und spannende Geschichten erzählen. BEAT ist ein atemberaubendes Abenteuer in Berlins Clubszene mit einigen der besten deutschsprachigen Darstellern. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden Amazons fünftes deutsches Prime Original zu bringen", sagt Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer Prime Video Deutschland.



"Zusammen mit Hellinger/Doll und Pantaleon haben wir mit BEAT eine weitere deutsche Premium Serie für einen Video-Streaming-Service produziert und dafür mit Amazon den idealen Partner gefunden", so Willi Geike, Präsident und Geschäftsführer von Warner Bros. Entertainment GmbH. "Für Warner Bros. ist dies ein weiterer Schritt im Rahmen der Strategie, zusammen mit den innovativsten und kreativsten Partnern hochwertige deutschsprachige Spielfilme und TV-Serien zu produzieren."



"Nachdem wir mit unserem Partner Warner Bros. schon sehr erfolgreich Kinofilme produziert haben, freuen wir uns sehr, jetzt auch zusammen unsere erste hochwertige Serie nach spektakulären Büchern von Norbert Eberlein realisiert zu haben. Wir hätten uns keinen besseren Regisseur als Marco Kreuzpaintner für dieses Projekt vorstellen können, der auch die Idee zu dem Stoff lieferte. Zusätzlich sind wir überglücklich und stolz über die durchweg herausragende Besetzung. BEAT ist schnell, exzessiv, atemberaubend gefilmt und brandaktuell", sagt Christopher Doll, der gemeinsam mit Lothar Hellinger die Hellinger/Doll Filmproduktion leitet.



BEAT erzählt die Geschichte von Robert Schlag (Jannis Niewöhner), auch genannt Beat. Der Berliner Club-Promoter ist ein Grenzgänger, absolut süchtig nach Drogen, Sex und dem Nachtleben Berlins. Weltweit handelt die organisierte Kriminalität skrupelos mit allem, was viel Geld bringt. Mit Drogen, mit Menschen, mit Waffen und auch mit Organen. Die einzige Chance, die den staatlichen Behörden bleibt, um an die Hintermänner des kriminellen Netzwerks für maßgeschneiderten Organhandel zu kommen, sind unkonventionelle Methoden. Dafür ist Beat genau der Richtige. Niemand ist so gut vernetzt wie er. Egal, was du brauchst, wen du suchst: Beat hat den richtigen Kontakt, kennt die richtigen Leute. Auf der Jagd nach den Drahtziehern des perfiden Systems aus organisiertem Organhandel wird Beat bald von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt und muss um sein Leben kämpfen ... Eine Serie wie ein Adrenalinrausch.



Prime-Mitglieder können BEAT über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick und Apple TV oder online ansehen. Sie können das Prime Original auch herunterladen und offline auf mobilen Endgeräten ansehen, ohne zusätzliche Kosten.



Weitere Informationen zu Prime Video finden Sie unter Amazon.de/av-factsheet und Amazon.de/primevideo.



Mehr Inhalte und aktuelle Informationen zu Prime Video finden Sie auf YouTube, Facebook, Twitter und Instagram.



Prime Video



Das Premium on-Demand-Unterhaltungsangebot von Prime Video ermöglicht Kunden ihre Lieblingsfilme und -serien dann zu genießen wann sie wollen, wo sie wollen und wie sie wollen. Bei Prime Video erhalten Kunden:



- Prime Video: Prime-Mitglieder genießen unbegrenztes Streaming von über 20.000 Filmen und Serienepisoden, inklusive den von der Kritik gefeierten und preisgekrönten Amazon Originals Serien The Grand Tour, The Man in the High Castle, You Are Wanted, Goliath, Transparent, Mozart in the Jungle und der Kids-Serie Tumble Leaf. - Live Sports: Sportereignisse wie AVP-Volleyball und ATP-Tennis stehen in mehr als 200 Ländern und Territorien rund um den Globus live auf Prime Video zur Verfügung. - Kaufen oder Leihen: Zehntausende Titel sind für alle Amazon Kunden digital zum Leihen oder Kaufen verfügbar, darunter Film-Neuerscheinungen und aktuelle TV-Serien - Amazon Channels: Mehr als 40 Channels für Prime-Mitglieder, on demand und viele auch live - individuell, unabhängig von Bundles schon ab 2,99EUR monatlich buchbar und jederzeit kündbar - Schneller Zugriff: Schauen sie augenblicklich was sie wollen, wann sie wollen und wo sie wollen. Mit der Amazon Video App auf Smart-TVs, mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, und Apple TV oder Online. Eine Liste aller kompatiblen Geräte finden Sie unter amazon.de/av-factsheet - Premium Features: Amazon Video unterstützt u.a. 4K Ultra HD, High Dynamic Range (HDR) und ermöglicht mit dem Download-Modus, seine Lieblingsinhalte auch unterwegs offline zu genießen, wenn kein W-LAN zur Verfügung steht.



Mehr über Prime



Weltweit genießen Millionen Prime-Mitglieder zahlreiche Vorteile. Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming von mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Prime Photos, Twitch Prime, Premiumzugang zu Blitzangeboten sowie Zugang zu Amazon Pantry. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in 20 deutschen Metropolregionen. Prime-Mitglieder in Berlin und München können sich ihre Bestellungen mit Prime Now innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines wählbaren 2-Stunden-Fensters liefern lassen. In Berlin, Potsdam und Hamburg können Prime-Mitglieder ihre Mitgliedschaft für 9,99 Euro im Monat um AmazonFresh erweitern und ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischer und gekühlter Lebensmittel online erledigen. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat erhältlich. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter www.amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.



Über Amazon



Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Mehr Informationen unter amazon.de/a-z.



Hellinger/Doll Filmproduktion



Die Hellinger/Doll Filmproduktion wurde im März 2014 von Christopher Doll und Lothar Hellinger gegründet. Als Ziel haben sich die beiden gesetzt, spannende, unterhaltsame und außergewöhnliche Ideen in kommerziell erfolgreiche Filme umzusetzen. Durch eine Kooperation mit Warner Bros. Entertainment GmbH hat die Hellinger/Doll Filmproduktion einen starken Partner an ihrer Seite, um die gesteckten Ziele erreichen zu können.



Christopher Doll begann seine Laufbahn 1999 und etablierte sich im Laufe der Jahre zu einem der gefragtesten Regieassistenten in Deutschland. Neben der Arbeit mit zahlreichen renommierten deutschen Regisseuren deckte er viele Bereiche der Filmherstellung ab und ist damit in der Branche bestens vernetzt. Er ist der Berliner geschäftsführende Produzent bei Hellinger/Doll. Lothar Hellinger studierte von 2003 bis 2007 Produktion und Medienwirtschaft an der Hochschule für Fernsehen und Film und arbeitete währenddessen und danach in unterschiedlichen Bereichen der Filmherstellung, vornehmlich auf der Produktionsseite. Er ist der Münchner geschäftsführende Produzent bei Hellinger/Doll.



Mit "Traumfrauen" produzierte Hellinger/Doll im Sommer 2014 ihren ersten Kinospielfilm, der 1,7 Millionen Besucher in die deutschen Kinos locken konnte. Im Herbst desselben Jahres begannen die Dreharbeiten zu Karoline Herfurths Regiedebüt "SMS für Dich" und im selben Jahr realisierte die Produktionsfirma "Vier gegen die Bank", der Weihnachten 2016 in den Kinos gestartet wurde. Regie bei diesem außergewöhnlichen Heist Movie führte kein Geringerer als Wolfgang Petersen.



2016/2017 produzierte Hellinger/Doll die zweite Regiearbeit von Anika Decker mit dem Titel "High Society", die im Herbst 2017 im Kino veröffentlicht wurde. 2017 stand unter dem Zeichen der Serie und die Firma produzierte zusammen mit Warner Bros. Film Productions Germany die 7-teilige Serie BEAT, die voraussichtlich Ende 2018 exklusiv bei Amazons Video-Streaming-Service Prime Video zur Verfügung stehen wird.



Warner Bros. Entertainment GmbH



Warner Bros. Entertainment zählt zu den führenden Unternehmen der Unterhaltungsbranche und den damit verbundenen Business Bereichen in allen bisherigen und sich aktuell entwickelnden Medien und Plattformen. Warner Bros. ist eines der breit aufgestelltesten Studios, mit vielen erfolgreichen Marken der Welt. Das Unternehmen behauptet sich an der Spitze der Entertainment-Branche durch Produktion und weltweiten Vertrieb von Kinofilmen, Fernsehserien und Home Entertainment- Produkten wie DVDs, Blu-rays und digitalen Downloads sowie Animation, Comics, Videospielen sowie Produkt- und Marken-Lizenzierungen.



Neben dem erfolgreichen Vertrieb von Unterhaltungsinhalten des Studios, produziert Warner Bros. Entertainment GmbH zusammen mit Produktionsfirmen wie Hellinger/Doll Filmproduktion und Pantaleon Films GmbH erfolgreiche deutschsprachige Spielfilme wie "Traumfrauen", "SMS für Dich", "Vier gegen die Bank" sowie "Der geilste Tag" und "Der Nanny". Gemeinsam mit Pantaleon Films GmbH wurde mit "You Are Wanted" die erste deutsche Serie für einen Streaming Anbieter produziert. Das Amazon Prime Original erzielte am ersten Startwochenende einen Streaming-Rekord, wurde in mehr als 70 Länder verkauft und war die meist-gestreamte Prime Original- Serie in Deutschland in 2017.



OTS: Amazon.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8337.rss2



Pressekontakt:



Amazon Deutschland Services GmbH Public Relations Marcel-Breuer-Str. 12 80807 München Telefon: 089 35803-530 Telefax: 089 35803-481 E-Mail: presseanfragen@amazon.de