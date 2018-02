Bei der Deutschen Bundesbank werden zwei Vorstandposten frei. Das Themengebiet Bankenaufsicht soll wohl der Europa-Abgeordnete Burkhard Balz übernehmen.

Der Europa-Abgeordnete Burkhard Balz ist einem Magazin-Bericht zufolge im Gespräch für die bald frei werdende Stelle im Bundesbank-Vorstand für die Bankenaufsicht. Der CDU-Politiker aus Niedersachsen sei in der Pole Position für den Job, berichtete das "manager magazin" am Dienstag ohne Angabe von Quellen. Die Neubesetzung steht an, weil der Vertrag von Andreas Dombret nach acht Jahren Ende ...

