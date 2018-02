Das Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO) und das Programm Certified for Sport® des NSF arbeiten zusammen, um das weltweite Bewusstsein für Risiken von Nahrungsergänzungsmitteln zu erhöhen und Ressourcen bereitzustellen, unbeabsichtigtes Doping zu verhüten



Ann Arbor, Michigan (ots/PRNewswire) - NSF International, eine weltweit tätige Organisation für die Volksgesundheit und Sicherheit, ist kürzlich eine zweijährige Partnerschaft mit dem Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO) mit Sitz in Bonn (Deutschland) eingegangen. Die iNADO zollt dem Programm Certified for Sport® der NSF mit der Zusammenarbeit Anerkennung als höchst wertvolle Quelle, die Sportlern und Verbrauchern dabei hilft, potenziell schädliche Inhaltsstoffe sowie im Sport verbotene Substanzen in Nahrungsergänzungsmitteln zu vermeiden.



Unabsichtliches Doping im Sport stellt weiterhin ein Problem dar. Gemeinsam werden die Organisationen die klaren und konsistenten Botschaften der iNADO voranbringen, um im nationalen und internationalen Sport und in Behörden die besten Praktiken gegen das Doping zu unterstützen. Ca. 70 nationale Anti-Doping-Organisationen (NADO) sind Mitglieder der iNADO



"Die iNADO ist höchst erfreut über die Zusammenarbeit mit NSF International, um unser gemeinsames Ziel voranzubringen, Sportlern zu helfen, auf sichere, gesunde und saubere Weise zu konkurrieren", sagte Graeme Steel, CEO der iNADO. "Wir sehen NSF International als höchst wertvolle Ressource, die Verbrauchern und Sportlern dabei hilft, bei der Auswahl von Nahrungsergänzungsmitteln Entscheidungen auf Grundlage ausreichender Informationen zu treffen. Diese Partnerschaft ist logisch und wir unterstützen sie bei unseren Mitgliedern und unter Sportlern hundertprozentig."



Im Zuge des Programms Certified for Sport® von NSF International werden Nahrungsergänzungsmittel chargenweise auf über 270 Substanzen getestet, die im Sport verboten sind. Die Angaben auf den Etiketten werden geprüft und die Produkte werden getestet, um die Zusammensetzung zu bestätigen. Zudem werden die Produkte auf schädliche Mengen von Verunreinigungen oder falsche Inhaltsstoffe getestet. Das Programm Certified for Sport® von NSF International gilt als Goldstandard für Qualität und wird in den USA von MLB, NFL, PGA, LPGA, CCES, CPSDA und der Taylor Hooton Foundation, wie auch von vielen weiteren Sportorganisationen empfohlen.



Die aktualisierte Certified for Sport® App (http://www.nsf.org/new sroom/new-app-helps-consumers-find-independently-tested-supplements) von NSF stellt für Verbraucher und Sportler eine einfache und bequeme Möglichkeit dar, nach Produkten zu suchen, die das Siegel NSF Certified for Sport® tragen. NSF International wird die neue App im Rahmen seiner Teilnahme am iNADO Workshop in Lausanne (Schweiz) am 20. März vorführen.



"Im letzten Jahrzehnt hat es zwar Fortschritte bei der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln gegeben, aber Sportler fallen weiterhin bei Dopingtests durch, da sie unabsichtlich Nahrungsergänzungsmittel nehmen, die mit Substanzen verunreinigt sind, die in ihrem Sport verboten wurden", sagte Terence O'Rorke, Regional Manager für Europa, den Mittleren Osten, Afrika und Asien des Programms Certified for Sport® von NSF International. "Certified for Sport® von NSF bietet Sportlern, die Nahrungsergänzungsmittel nutzen, den höchstmöglichen Schutz. Durch die Partnerschaft mit der iNADO möchte NSF International dazu beitragen, unbeabsichtigtes Doping zu verhindern, und Sportler und Verbraucher zu schützen."



Zusätzlich zu den chargenweisen Tests auf mehr als 270 im Sport verbotene Substanzen müssen Produkte, welche das Siegel Certified for Sport® von NSF tragen, in einer Einrichtung hergestellt werden, die zweimal jährlich auf die Einhaltung der Anforderungen der Good Manufacturing Practice (GMP) inspiziert wird.



Seit seiner Einführung auf dem US-Markt im Jahr 2004 ist Certified for Sport® zu einem weltweit anerkannten Programm gewachsen, das Sportler aller Kategorien auf vier Kontinenten informiert.



Weitere Informationen über das Programm Certified for Sport® von NSF International erhalten Sie unter http://www.nsfsport.com/ oder laden Sie die App (http://www.nsfsport.com/news-resources/certified-for-sport-app.php) im App Store für iPhone oder auf Google Play for Android herunter.



NSF International (nsf.org (http://www.nsf.org/)) ist eine weltweit tätige Organisation für die Volksgesundheit, die Standards entwickelt und Produkte für die Bereiche Nahrungsmittel, Wasser und Gesundheit und Konsumgüter testet und zertifiziert, um Beeinträchtigungen der Gesundheit zu minimieren und die Umwelt zu schützen. Die NSF wurde 1944 gegründet und widmet sich der Sicherheit und Gesundheit der Menschen auf der ganzen Welt. NSF International ist in über 170 Ländern tätig und ist Collaborating Center der Pan American Health Organization/World Health Organization (WHO) für Sicherheit von Lebensmitteln, Wasserqualität und Umwelt in Innenräumen.



Zu den Gesundheitsdienstleistungen der NSF gehören Schulung und Weiterbildung, Beratung, Auditing, GMP- und GLP-Analysetests, DNS-Tests, Zertifizierung, Forschung und Entwicklung, behördliche Beratung und Konformität für Unternehmen für die Branchen Pharma, Biotechnik, Medizingeräte, Nahrungsergänzungsmittel und abgefüllte Getränke im gesamten Produktzyklus. Die NSF hat den einzigen American National Standard (NSF/ANSI 173) für die Gesundheit und Sicherheit von Nahrungsergänzungsmitteln verfasst und testet und zertifiziert Produkte gemäß diesem Standard.



