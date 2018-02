Mainz (ots) - In einer Pressemeldung des ZDF, die über ots versendet wurde, mit der Überschrift "Das System Olympia: 'ZDFzoom' über Gier, Geld und Macht" vom 4. Februar 2018 heißt es in Bezug auf den Präsidenten des IOC, Herrn Dr. Thomas Bach:



"...Ahmad al-Fahad al-Sabah, ... Ihm wird vorgeworfen, Stimmen auch für die Wahl von Thomas Bach zum IOC-Präsidenten gekauft zu haben. Auch diese Ermittlungen laufen auf Hochtouren."



Hierzu stellen wir richtig:



Es gibt keine Ermittlungen in Bezug auf einen Stimmenkauf für die Wahl von Herrn Dr. Thomas Bach zum IOC-Präsidenten.



Die Redaktion



