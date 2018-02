Liebe Leser,

die Deutsche Bank teilte zu Beginn der neuen Handelswoche mit, dass sie das "Mandat für die Prüfung ihrer Jahresabschlüsse" neu ausschreiben will. Es soll also offensichtlich eine gewisse Rotation bei den Prüfern geben, was im Sinne der Sache sinnvoll sein kann. Ist dies also eine lobenswerte Eigeninitiative der Deutschen Bank im Hinblick auf mögliche Verbesserungen im Hinblick auf die eigene Unternehmenskultur? Eher nicht - denn die Deutsche Bank verweist selber darauf, was ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...