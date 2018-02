Der Syrien-Krieg verhärtet die Fronten zwischen Russland und den USA. Ein Luftschlag mit zahlreichen russischen Toten provoziert neue Spannungen - und wirft Fragen auf.

Amerikanische Truppen sollen Dutzende von russischen Söldnern in Syrien getötet haben. Laut Gesprächen, die das Magazin "Bloomberg" mit Insidern führte, könnte es sich um den tödlichsten Zusammenstoß zwischen den USA und Russland seit dem Kalten Krieg handeln.

Die Soldaten, hauptsächlich russische Staatsbürger, die für den syrischen Diktator Baschar al-Assad kämpften, starben demnach in der vergangenen Woche bei einem misslungenen Angriff auf einen Stützpunkt in der ölreichen Region Deir Ezzor. Die Basis, etwa acht Kilometer östlich der Trennlinie des Euphrat, wird von US- und hauptsächlich kurdischen Streitkräften gehalten. Die Zahl der registrierten Todesopfer schwankt zwischen 100 und mehr als 200 Soldaten.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum 8. Februar und könnte die ohnehin angespannte Lage in dem Konfliktherd weiter verkomplizieren. Ein Sprecher des US-Militärs teilte mit, Pro-Assad-Truppen hätten das Feuer in einer "Bataillon-großen Formation mit Unterstützung von Artillerie und Panzern" eröffnet. Das US-Militär habe mit Flugzeug- und Artilleriefeuer reagiert. Es sei nicht klar, wer das russische Kontingent bezahlt habe, ob die Söldner direkt von Russland, Syrien, Iran oder einer anderen Partei beauftragt waren.

US-Verteidigungsminister Jim Mattis bezeichnete den Vorfall als "rätselhaft", äußerte sich aber zunächst nicht näher. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Montag mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Die Militäraktion in Syrien wurde dabei nach Kreml-Angaben nicht diskutiert.

Viele Fragen sind noch ungeklärt. Die offizielle Version des russischen Verteidigungsministeriums ist, dass bei einem Luftschlag der USA Soldaten der syrischen Armee getroffen wurden. Das russische Außenministerium ...

