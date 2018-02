Liebe Leser,

kaufen und verkaufen - bei Aurelius (vollständiger Name: "AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA") gehört das dazu in Bezug auf Beteiligungen. So hat Aurelius im Februar bisher bekannt gegeben, einen spanischen Kartonage-Spezialisten übernommen zu haben. Dieser erwarte für 2017 Umsätze im Bereich von 70 Mio. Euro, so Aurelius. Verkauft wurde hingegen die Tochter "AH Industries" mit Sitz in Dänemark. Käufer war demnach "ein Management Team mit langjähriger Erfahrung in ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...