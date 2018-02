Liebe Leser,

die Allianz hat ihre zwischenzeitliche Schwächephase fast wieder beendet. Chartanalysten gehen nach dem Auftakt in die neue Woche davon aus, dass der Wert schnell wieder in einen charttechnisch gesehen grünen Bereich gelangen kann und dann Chancen auf Kursgewinne von über 10 % besitzt. Konkret: Während es am Montag um 1,4 % nach oben ging, kam der Kurs am Dienstag wieder leicht zurück. Dennoch ist die Aktie dem Aufwärtsmodus wieder deutlich näher gekommen. Zuletzt hatte es ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...