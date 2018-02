Liebe Leser,

in den vergangenen Tagen war es für die Aktie der Commerzbank recht deutlich nach unten gegangen. Dies löste an den Märkten Panik aus. Chartanalysten jedoch waren der Meinung, dies sei ungerechtfertigt und verwiesen auf Kurschancen von mehr als 10 %. Nun sehen sie sich bestätigt, denn: Die Aktie gewann am Montag deutlich hinzu und unterstrich den charttechnischen Aufwärtstrend, der zwischenzeitlich unterbrochen worden war. Die Aktie hatte im seit Anfang September andauernden ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...