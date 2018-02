Am Tag vor Veröffentlichung der US-Inflationsdaten sind viele Marktteilnehmer zurückhaltend: Die großen US-Indizes schließen mit Gewinnen.

Vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung neuer Inflationsdaten haben die US-Börsen am Dienstag leicht zugelegt. Die Marktteilnehmer wollten nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden, sagten Börsianer.

Der Dow-Jones-Index schloss 0,2 Prozent höher auf 24.640 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 2662 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich um 0,5 Prozent auf 7013 Punkte.

Nach der schwächsten Woche seit zwei Jahren mit einem Verlust von fünf Prozent haben die Indizes zwar bis Montagabend etwa drei Prozent wieder gutgemacht. Doch so richtig überzeugend finden viele Börsianer das nicht: "Wir haben gestern eine eindrucksvolle Erholung gesehen, aber wir sind noch nicht über den Berg", sagte Andre Bakhos vom Brokerhaus New Vines Capital. Händlern zufolge sind am Tag vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten viele Marktteilnehmer zurückhaltend.

Sollte die Teuerung geringfügig höher ausfallen, dürfte dies die Spekulationen auf steigende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...