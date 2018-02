Anleger wagten sich am Dienstag nicht mehr weiter aus der Deckung. Der Dax ging mit dem tiefsten Stand des Tages aus dem Handel.

Der jüngste Stabilisierungsversuch des Dax hat sich am Dienstag als Eintagsfliege erwiesen. Anleger wagten sich nicht mehr weiter aus der Deckung, nachdem sich der deutsche Leitindex am Vortag vom tiefsten Stand seit etwa fünf Monaten hatte erholen können. Er bewegte sich den Tag über meist leicht im Minus, weitete seine Verluste dann aber in den Schlussminuten ...

