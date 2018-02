Het SmartWeb van DigitalTown

De opbouw van een wereldwijd consumenteninternet dat intuïtief, individueel en veilig werkt

Seattle, WA, 13 februari 2018 -- DigitalTown, Inc. (OTC: DGTW), de toonaangevende aanbieder van mensgerichte oplossingen voor slimme steden, publiceerde een beknopte update over de status van het SmartWeb-initiatief en de start van de blokketen-tokenisering van de domeinnaamportefeuille van het bedrijf.

In mei 2017 introduceerde DigitalTown het initiatief SmartWeb, om een internet uit te bouwen dat intuïtief, individueel en veilig werkt via het gebruik van de nieuwe beschrijvende domeinnaamextensies. Elk netwerk van de beschrijvende domeinnamen is ontwikkeld in samenwerking met geselecteerde ICANN-erkende registries. Ze worden gecombineerd met een intuïtief softwareplatform met eenmalige aanmelding, die over het hele netwerk werkt op basis van een gebundelde SmartWallet voor het beheer van gedeelde diensten zoals identiteit, voorkeuren en betalingen. Elk platform is ontworpen om blokketen-gebaseerde gedeelde eigendom en gedeeld bestuur te ondersteunen.

Het netwerk .CITY

Het .CITY netwerk is het vlaggenschip van DigitalTown. Het bedrijf beheert momenteel 13.742 .CITY domeinen in ontwikkeling die verwijzen naar grote bevolkingscentra over de hele wereld. Het City-platform van DigitalTown biedt een webgebaseerde SmartSearch-zoekmachine waar ingezetenen en bezoekers kunnen zoeken, contacten leggen, delen en lokaal winkelen. Het webplatform wordt geïntegreerd in mobiele toepassingen voor iOS en Android die onder de merkidentiteit van elke stad kunnen worden gepresenteerd. Austin.city zal te zien zijn op het South by Southwest (SXSW) festival dat op 9 maart van start gaat in Austin, Texas.

Het .LAW netwerk wordt geïntroduceerd als Got.Law

Een van de eerste verticale initiatieven van DigitalTown was dat op juridisch gebied, via de overname van de activa van JustLegal in november 2017. DigitalTown beheert 3.441 .LAW domeinen die verwijzen naar grote bevolkingscentra met een juridische economie, zoals Denver.Law. Momenteel worden ontdekkingsportals voor aanbieders van juridische diensten uitgerold in samenwerking met onafhankelijke advocaten en plaatselijke balies onder het koepelmerk Got.Law. Via het Got.Law platform kunnen consumenten afspraken maken, op videoconsultatie gaan en advocaten betalen.

Het .MENU netwerk wordt geïntroduceerd als Smart.Menu

DigitalTown is in zee gegaan met het .MENU registry voor de ontwikkeling van Smart.Menu, een kant-en-klaar platform dat aanbieders van bereide etenswaren in staat stelt een interactief en doorzoekbaar Smart.Menu portal te maken, inclusief de mogelijkheid om tot op ingrediëntenniveau te zoeken. De klanten kunnen het platform ook gebruiken om een tafel te boeken en online bestellingen te plaatsen bij de deelnemende restaurants. Smart.Menu bevat momenteel op- en doorzoekbare menu's voor 1,6 miljoen restaurants.

Het .BIBLE netwerk wordt geïntroduceerd als Your.Bible

Het Your.Bible softwareplatform van DigitalTown, dat werd ontwikkeld in samenwerking met de American Bible Society (ABS), het oudste en grootste Bijbelgenootschap van de Verenigde Staten, biedt parochies en geestelijken de mogelijkheid om gebruiksvriendelijke websites voor inhoud en transacties te produceren. Het platform wordt sinds januari door de ABS op de markt gebracht.

Het netwerk .FASHION

Dit netwerk zit nog in de ontwerpfase. Bij de geplande ontwikkeling wordt ernaar gestreefd plaatselijke consumenten in contact te brengen met peer-to-peer modemarkten waar zij gebruikte en nieuwe mode direct bij plaatselijke aanbieders kunnen huren en kopen. DigitalTown beheert 5.464 .FASHION domeinen die verwijzen naar grote bevolkingscentra. Het platform zal naar verwachting worden geïntroduceerd onder de koepelnaam My.Fashion.

Het netwerk .FIT

Dit netwerk zit nog in de ontwerpfase. Bij de geplande ontwikkeling wordt ernaar gestreefd plaatselijke consumenten in contact te brengen met fitnessprofessionals in hun gemeenschap voor het online vastleggen van afspraken en de aanschaf van persoonlijke trainingdiensten en fitnesscentra. Per februari 2018 bezit DigitalTown 5.699 .FIT domeinen, die verwijzen naar grote bevolkingscentra. Het platform zal naar verwachting worden geïntroduceerd onder de koepelnaam Get.Fit.

Het netwerk .SHOP

Het Smart.Shop netwerk, dat nog in de ontwikkelingsfase zit, stelt verkopers in staat om een portal onder hun eigen merkidentiteit te activeren aan de hand van de .SHOP domeinextensie. De consumenten kunnen zoeken naar producten in talrijke online winkels en orders plaatsen via hun SmartWallet na eenmalige aanmelding. Het platform wordt momenteel ontwikkeld in samenwerking met het .SHOP registry, en heeft een actief pilotproject in Londen.

Het netwerk .WEDDING

Bij de geplande ontwikkeling wordt ernaar gestreefd plaatselijke consumenten in contact te brengen met plaatselijke bruiloftsplanners, met mogelijkheden voor directe boeking bij plaatselijke hotels, catering en verwante diensten. Per februari 2018 bezit DigitalTown 5.830 .WEDDING domeinen, die verwijzen naar grote bevolkingscentra over de hele wereld, zoals Bali.Wedding, naast premium domeinen zoals Destination.Wedding, Christian.Wedding, Catholic.Wedding en Budget.Wedding. Het platform zal naar verwachting worden geïntroduceerd onder de koepelnaam Your.Wedding.

Het netwerk .WORK

DigitalTown onderzoekt momenteel een ontwikkelingspartnership met een ontwikkelaar van slimme werkgelegenheidsportals die gebruik maken van artificiële intelligentie (AI) en sociale media om kandidaten te koppelen met plaatselijke vacatures. Per februari 2018 bezit DigitalTown 13.713 .WORK domeinen, die grotendeels verwijzen naar bevolkingscentra over de hele wereld. Het platform zal naar verwachting worden geïntroduceerd onder de koepelnaam Get.Work.

De netwerken .BAYERN, .BOSTON, .LONDON, .MIAMI en .NRW

DigitalTown werkt met regiospecifieke registry-operatoren om DigitalTown ook naar regionale markten te brengen, met behulp van hun plaatselijke domeinextensies. In het kader van deze strategische initiatieven bezit DigitalTown portefeuilles in .BAYERN (2000 domeinen), .BOSTON (16.978 domeinen), .LONDON (27.465 domeinen), .MIAMI (5.494 domeinen) en .NRW (1000 domeinen). De gehouden geografische domeinen zijn in hoofdzaak de meest voorkomende voor- en familienamen van de regio. Zij zijn bedoeld om te worden gebruikt als permanent digitaal adres met merkidentiteit voor de inwoners van deze steden, bekrachtigd door DigitalTown.

Rob Monster, CEO van DigitalTown, stelde over de vooruitgang bij SmartWeb: "De nieuwe economie van de domeinextensies zal sterk profiteren van een uniforme architectuur die enerzijds de invoering bij verkopers en uitgevers stroomlijnt en anderzijds consumenten in staat stelt om makkelijk een beroep te doen op deze diensten. Wij denken dat het potentieel van de nieuwe domeinextensies om het leven van mensen te verbeteren en tegelijk bedrijven in staat te stellen doelmatiger te concurreren veel te laag wordt ingeschat door domeinbeleggers. Zoals bij de .CITY portals voorzien wij bij gevallen waar een individuele domeinbelegger geen domein aanschaft mogelijkheden voor plaatselijke, verticaal gerichte marketingcoöperaties die gezamenlijke eigendom zijn via de blokketen, zoals Denver.Law, Seattle.Fit, Chicago.Menu, Bali.Wedding, Miami.Work enz."

DigitalTown kon de domeinportefeuilles aankopen tegen uitzonderlijk gunstige voorwaarden, dankzij de combinatie van (1) de omvang van de portefeuilleaankopen, (2) het bedrijfsplan van DigitalTown, en (3) strategische relaties met registry-operatoren. In december 2017 deed Minds and Machines (LSE:MMX), dat een aantal van de meest veelbelovende domeinextensies beheert, een strategische investering in DigitalTown om de marktontwikkeling van deze domeinnetwerken als sectorale norm te versnellen, zoals LAW voor de juridische stand.

Voor meer informatie over DigitalTown, of om meer te vernemen over de voorverkoop- en partnershipskansen voor het SmartWeb, kunt u DigitalTown.com raadplegen of contact opnemen met het bedrijf via info@digitaltown.com.

Over DigitalTown

DigitalTown, Inc. (OTC :DGTW) stelt slimme steden in staat om zich waar te maken in het digitale tijdperk. Het bedrijf biedt kant-en-klare gehoste oplossingen om "Digitale steden" aan te drijven, die de levenskwaliteit van de inwoners en bezoekers verbeteren via plaatselijk beheerde oplossingen voor economische ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en digitale inclusie voor steden over de hele wereld. U vindt meer informatie over het bedrijf op www.digitaltown.com.

