Rechtzeitig zum Valentinstag am 14. Februar präsentiert SanLucar köstliche Erdbeeren in einer neuen Herz-Schale - und versüßt so auf gesunde Weise diesen besonderen Tag. Am Valentinstag machen sich Liebende kleine Geschenke. SanLucar, die globale Premiummarke für Obst und Gemüse, hat für diesen Anlass ein charmantes Präsent entworfen: Eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...