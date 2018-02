Der österreichische Erdäpfelmarkt bleibt auch weiterhin in einer stabilen Situation. Die Lieferungen an den Lebensmittelhandel laufen auf unverändert konstantem Niveau. Seit Saisonbeginn deutlich unter den Vorjahren liegen heuer allerdings die Absatzmengen in der Gastronomie und im Tourismusbereich, vor allem in Westösterreich, so das Agrarisches Informationszentrum aiz.info....

Den vollständigen Artikel lesen ...