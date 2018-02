Sydney (ots/PRNewswire) - Der NFL Super Bowl ("Big Game"), die meistgesehene Fernsehübertragung in den USA, lieferte am 4. Februar den Startschuss für eine neue US-Marketingkampagne von Tourism Australia, die mit einem Umfang von 36 Mio. AUD (rund 23 Mio. Euro) das Interesse amerikanischer Touristen an Australien wecken soll.



Die Kampagne, die von Qantas, American Airlines und Wine Australia unterstützt wird und an der einige der bedeutendsten Prominenten Australiens mitwirken, ist die größte, die Tourism Australia seit Paul Hogans berühmter "Come Say G'Day"-Werbung vor über 30 Jahren in den USA durchgeführt hat. Zu den Prominenten gehören die Hollywood-Stars Chris und Liam Hemsworth, Hugh Jackman, Paul Hogan, Margot Robbie, Ruby Rose und Russell Crowe sowie der amerikanische Schauspieler Danny McBride.



Laut Steven Ciobo, Parlamentsmitglied und Australiens Minister für Handel, Tourismus und Investment, ist 2018 der perfekte Zeitpunkt für eine offensive Kampagne auf dem US-Markt:



"Die USA sind für Australien ein kritisch wichtiger Markt. Jedes Jahr geben fast 780.000 amerikanische Besucher 3,7 Mrd. AUD aus. Durch den günstigen Wechselkurs und die reichlich vorhandenen Flugkapazitäten, die äußerst wettbewerbsfähige Ticketpreise ermöglichen, ist das der richtige Zeitpunkt, um unser Investment in den USA auszubauen."



"Während Australiens Tourismusangebote bei Amerikanern hoch im Kurs stehen und hohe Bekanntheit genießen, liegen wir hinter unseren Mitbewerbern zurück, was tatsächliche Buchungen betrifft. Die neue Kampagne wird dieser Diskrepanz entgegenwirken."



"Es ist der größte Einzelbetrag, den Tourism Australia je im US-Markt investiert hat. Eine Investition, von der wir glauben, dass sie die Jahresausgaben amerikanischer Besucher bis 2020 auf 6 Mrd. AUD steigern wird."



"Es ist großartig, wie Australiens Stars für ihr Land zusammengekommen sind, um die Kampagne zu unterstützen. Australische Ikonen wie Chris Hemsworth, Margot Robbie und Hugh Jackman sind in den USA enorm beliebt. Mit ihrer Popularität werden sie uns dabei helfen, unsere Botschaft von Australien als einem begehrten und lohnenswerten Reiseziel weiter zu verbreiten", so Steven Ciobo.



Die Kampagne startete offiziell mit einer neuen TV-Werbung, die während des Super Bowls einem Fernsehpublikum von über 100 Millionen US-Amerikanern präsentiert wurde. Was zunächst wie ein offizieller Trailer für einen neuen "Crocodile Dundee"-Film anmutet, verwandelt sich in den 60 Sekunden des Spots geschickt in eine unglaubliche Werbepräsentation für den australischen Tourismus.



Der vermeintlich neue Film für 2018 - Dundee: The Son of a Legend Returns Home - wurde erstmals Mitte Januar in einer Reihe kurzer Teaser-Filme in Form einer traditionellen Studio-Werbekampagne erwähnt. Die über soziale Medien veröffentlichten Filme stellen die zwei Hauptdarsteller des Films vor: Danny McBride als Brian Dundee, der verloren geglaubte Sohn von Mick Dundee; und Chris Hemsworth als sein Kumpan Wally Junior. Ein besonderer Cameo-Film zeigt die übrigen Darsteller: beeindruckende Namen von Hollywood-Schwergewichten und landeseigenen Talenten, darunter Hugh Jackman, Margot Robbie, Russell Crowe, Ruby Rose, Liam Hemsworth, Isla Fisher, Luke Bracey und Jessica Mauboy.



Die sorgfältig inszenierte PR- und Social-Media-Kampagne rief Fans im Vorfeld dazu auf, einzuschalten und sich während des Super Bowls den "offiziellen Film-Trailer" anzuschauen. Hier wurde - inklusive einem Cameo-Auftritt von Paul "Crocodile Dundee" Hogan - die neue Kampagne von Tourism Australia schlussendlich enthüllt.



John O'Sullivan zufolge, Geschäftsführer von Tourism Australia, ist die Werbewirkung der "Crocodile Dundee" Filmreihe heute noch genauso stark wie 1986, als der Originalfilm herauskam:



"Crocodile Dundee hat die Amerikaner in den 80er Jahren auf Australien aufmerksam gemacht. Der Film hat das Bild, das Amerikaner von Australien haben, maßgeblich beeinflusst und sie mit der natürlichen Schönheit unseres Landes und der freundlichen, einladenden Art der Australier bekannt gemacht. Auch heute hat der Film noch Relevanz: Unsere Studien zeigen, dass Mick "Crocodile" Dundee für Amerikaner noch immer eine Figur ist, die warmherzig den australischen Lebensstil verkörpert."



"Chris und Danny, zusammen mit den Cameo-Auftritten berühmter australischer Stars in den Teasern, haben uns echte Star-Power verschafft, um Amerika erneut aufhorchen zu lassen. Das "Big Game" hat die größte Reichweite aller Werbeplattformen in den USA. Über 100 Millionen Amerikaner und viele weitere Millionen Interessierte aus aller Welt schalten sich zu. Es war die perfekte Plattform, um unsere größte Tourismuskampagne in den USA seit über 30 Jahren zu starten - mit über 20 kommerziellen Partnern, die das enorme Interesse, das wir generiert haben, in Buchungen umwandeln", erklärt er.



Für Chris Hemsworth, weltweiter Tourismusbotschafter von Tourism Australia, war die Mitwirkung an der neuen Kampagne eine riesige Ehre und zugleich ein großer Spaß: "Crocodile Dundee und "Hoges" haben vor über 30 Jahren ganze Arbeit geleistet, indem sie das amerikanische Publikum in ihren Bann zogen und sie dazu brachten, Australien auf ihre Reisewunschliste zu setzen. Ich bin optimistisch, dass die Inspiration, die der Film für diese neue Kampagne von Tourism Australia lieferte, am Ende einen ähnlichen Erfolg ermöglicht."



Die Kampagne umfasst auch eine Reihe unterhaltsamer Online-Videos mit dem Namen "Why Australia", in denen sich Danny McBride im US-Talkshow-Stil mit Chris Hemsworth, Curtis Stone, Matt Wright und Jessica Mauboy unterhält. Die vier bekannten Australier erläutern beim Dreh am Set ihre eigenen Sichtweisen und geben spezielle Einblicke in Australiens Gastronomie und Weine, Natur und Tierwelt, Erlebnisse an Australiens Küsten und Gewässern, Kultur und Geschichte sowie Sport und Events.



Tourism Australia hat außerdem individuell zugeschnittene Reisepläne und inspirierende Informationen über verschiedene australische Reiseziele unter Australia.com veröffentlicht, um Interessierte zur Buchung zu bewegen. Unterstützt wird dies durch einen speziellen Kampagnen-"Marktplatz" mit Flugtickets und maßgeschneiderten Ferienangeboten von 20 Partnern der Kampagne.



Alan Joyce, CEO der Qantas Group, ist erfreut, dass die nationale Fluglinie begeistert war, diese innovative Kampagne zu unterstützen: "Das Australien-Erlebnis unserer Kunden beginnt in dem Moment, in dem sie unsere Lounges betreten, an Bord kommen und wir ihnen die besten lokal geprägten Speisen, Weine und Gastfreundschaft bieten."



"Qantas bietet seit über sechzig Jahren mehr Flüge zwischen den USA und Australien an als jede andere Fluglinie. Wir freuen uns darauf, noch mehr Amerikanern zu ermöglichen, unser wunderschönes Land kennenzulernen und ihnen zu zeigen, wie einfach es ist, hierher zu kommen", so Alan Joyce.



Auch Andreas Clark, CEO von Wine Australia, zeigt sich begeistert: "Australien zählt 65 spezielle Weinregionen und zahlreiche Weingüter, die Weine von außergewöhnlicher Qualität herstellen. Wir freuen uns sehr, diese Kampagne zu unterstützen - eine Kampagne, die noch mehr Menschen zu einem Australienbesuch inspiriert, um die Schönheit und den Anspruch unserer Weinregionen zu entdecken und ein Glas hervorragenden australischen Weins zu genießen.".



Alle Staaten und Territorien Australiens werden in der Kampagne berücksichtigt - mit Orten, Produkten und Erfahrungen, die sorgfältig ausgewählt wurden und auf Reisende abgestimmt sind, die Australien erleben wollen und dabei hochwertige Angebote suchen.



Um die Vielfältigkeit der Kampagne kennenzulernen, besuchen Sie bitte die Websites www.australia.com und www.australia.com/dundee.



Links: Teaser eins (https://www.youtube.com/watch?v=PCS657nOY8I) Teaser zwei (https://www.youtube.com/watch?v=pk0BKD68rjs) Teaser drei (https://www.youtube.com/watch?v=XM8GyfxRzA8) Trailer - Darsteller-Einführung (https://www.youtube.com/watch?v=E7ZTh9Rd0aA&feature=youtu.be) Trailer - Big Game (https://www.youtube.com/watch?v=XltvwqBZIPc)



