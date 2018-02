Motorrad-Scheinwerfer mit Kurvenlicht - die neue Adaptive 2 Series kommt auf den Markt



Germantown, Wisconsin (ots/PRNewswire) - J.W. Speaker Corporation, ein führender Hersteller für innovative LED-Lichttechnik, stellt mit der Adaptive 2 Series die Weiterentwicklung seines adaptiven Motorrad-Schweinwerfers für den Zubehörmarkt vor. Die neuen LED-Scheinwerfer sorgen für die Ausleuchtung dunkler Bereiche bei Kurvenfahrten und lösen damit ein seit langem bestehendes Sicherheitsproblem für Motorradfahrer.



J.W. Speaker hatte im Juni 2016 das weltweit erste dynamisch reagierende Adaptive Motorcycle Headlight auf den Markt gebracht und seither weiter an seiner adaptiven Technologie gearbeitet, um das Fernlicht in Verbindung mit dem Abblendlicht zu nutzen. Damit wird eine Ausleuchtung über die gesamte Breite der Fahrbahn mit einer Fernsicht von knapp 460 Meter (1.500 Fuß) erzielt, was dunkle Bereiche in engen Kurven eliminiert und dem Fahrer ein sichereres und souveräneres Fahrgefühl gibt.



Die Adaptive 2 Series (http://www.jwspeaker.com/'s=Adaptive+2+Series&post_type=model) nutzt On-Board-Sensoren, um die Winkel für die automatische Lichtlenkung in Echtzeit zu berechnen, wenn das Motorrad in die Schräglage geht. Mit diesem Helligkeits-Zuwachs werden dunkle Bereiche ausgeleuchtet, die herkömmliche Scheinwerfer bei Kurvenfahrten nicht erfassen können, was das Sichtfeld des Fahrers maximiert.



"Sehen und gesehen werden ist für Motorradfahrer von lebenswichtiger Bedeutung. Wir haben hier einen neuen Standard für das Motorrad-Fahrlicht gesetzt", erklärte Kurt Kaufmann, Powersports Sales Manager bei J.W. Speaker. "Die LED-Scheinwerfer der Adaptive 2-Serie wurden mit Blick auf den Fahrer entwickelt. Mit der adaptiven Technologie bieten wir ein Beleuchtungssystem an, das dem Fahrer die Sicherheit gibt, souverän auch bei Dunkelheit fahren zu können".



J.W. Speaker hat mit dieser fortschrittlichen Technologie ein Problem gelöst, das mit den herkömmlichen Aftermarket- und OEM-Motorrad-Scheinwerfern nicht bewältigt werden kann - ein technologischer Durchbruch, der sowohl den Komfort als auch die Sicherheit des Fahrers drastisch verbessert. Die Adaptive 2 Series wird außerdem zu einem reduzierten Preis angeboten, um das Neueste in Sachen Lichttechnik und Sicherheit erschwinglicher zu machen.



Auf J.W. Speakers Website können Sie die neue Adaptive 2 Series in Aktion erleben: www.jwspeaker.com/Adaptive2. Sie finden hier auch nähere Details und weitere Informationen.



J.W. Speaker ist auf die Entwicklung und Herstellung von Fahrzeugbeleuchtungssystemen für Originalhersteller und Aftermarket-Anwendungen spezialisiert. Ausführliche Informationen erhalten Sie direkt bei J.W. Speaker unter 800.558.7288 oder news@jwspeaker.com.



