Osaka, Japan (ots/PRNewswire) - Hagiwara Solutions Co., Ltd. und D-CLUE Technologies Co., Ltd. - Mitgliedsunternehmen der ELECOM Group - werden ihre Produkte auf der "embedded world 2018" präsentieren, der weltgrößten internationalen Fachmesse für die Embedded-Branche, die vom 27. Februar bis zum 1. März 2018 in Nürnberg, Deutschland, stattfindet.



Der japanische Hersteller Hagiwara Solutions (http://www.hagisol.com/) entwickelt Storage-Produkte wie SSDs und SD-Speicherkarten mit Original-Firmware, die für industrielle Geräte optimiert sind. Die Speicherprodukte von Hagiwara Solutions zeichnen sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit und Qualität aus, und bauen auf das in über 20 Jahren gesammelte Knowhow des Unternehmens auf. Genau dieses Fachwissen hat es Hagiwara Solutions auch ermöglicht, eine eigene, für Industrieanlagen optimierte Firmware zu entwickeln und seinen hervorragenden Marktanteil in Japan souverän zu behaupten.



Auf der kommenden "embedded world 2018" wird Hagiwara Solutions in erster Linie seine zukunftsorientierten Entwicklungen präsentieren, darunter z. B. 3D NAND-bestückte Produkte und andere Next-Generation Storage-Produkte für Industrieanlagen, und, als Neuvorstellung, einen intern integrierten eSD (Embedded SD) Flash-Speicher, der es möglich macht, Fläche für die Substratpackung zu reduzieren.



D-CLUE Technologies (http://www.d-clue.com/en/) ist ein japanischer Anbieter, der Lösungen auf Ausschreibung hin erstellt, um die Vision des Kunden zu verwirklichen. Das Unternehmen setzt dabei auf eine Zusammenführung seiner drei Kerntechnologien Sensorik, Prozessverarbeitung und Datenkommunikation, um eine Lösung für die Kundenwünsche zu finden.



D-CLUE Technologies präsentiert und demonstriert auf der Messe hauptsächlich eine drahtlose Kommunikationsplattform, die Sensordaten von BLE-Terminals mit einem Gateway verbindet und damit die Umsetzung von IoT-Services unterstützt, wird auf der kommenden internationalen Ausstellung aber auch seine analogen Sensortechnologien einem erweitertem Publikum vorstellen. Das Unternehmen zeigt den Prototyp eines Instruments zur Messung des Blutflusses, das analoge und HF-Technologien verwendet, ein Bewegungsbestätigungssystem, das entwickelt wurde, um die sichere Navigation von Kraftfahrzeugen zu gewährleisten, und eine sensorgeführte Bodenüberwachung für die intelligente Landwirtschaft.



Sie sind herzlich eingeladen, uns an unserem Stand auf der "embedded world 2018" zu besuchen.



Name der Ausstellung: embedded world 2018 Messegelände: Messezentrum Nürnberg, Nürnberg, Deutschland Datum: 27. Februar (Dienstag) - 1. März (Donnerstag) 2018 Stand: Stand Nr. 2-540 in Halle 2 Standinformation: http://prw.kyodonews.jp/img/201802090818-O5-Tkns17V1



Website und News: https://www.hagisol.com/EW2018/



E-Mail-Kontaktadresse: hsolsupport@hagisol.co.jp



Pressekontakt: Kazuhisa Takeuchi Hagiwara Solutions Co., Ltd. Tel: +81-52-223-1312 E-Mail: pr@hagisol.co.jp