MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger legt am Mittwoch (11.00 Uhr) zum zweiten Mal unter Vorstandschef Tom Blades Jahreszahlen vor. Der seit Juli 2016 amtierende Blades wird dabei möglicherweise auch Details nennen, wie er den Traditionskonzern weiter umbauen will. Zuletzt hatte das Unternehmen mehrere Verlustbringer verkauft, weitere sollen in diesem Jahr folgen.

Blades hatte mehrfach erklärt, der Konzern müsse weiter stabilisiert werden. Mit dem Verkauf der Immobiliendienstleistungen und dem Abschied vom Baugeschäft hatte das Unternehmen mit Sitz im nordbadischen Mannheim seinerzeit einen großen Wandel vollzogen./wo/DP/edh

ISIN DE0005909006

AXC0011 2018-02-14/05:50