REA: Dazu übermittelt die Fördertechnik die Größe jeder Palette per Profibus-Schnittstelle an das Modul. Die Steuerung erfolgt über ein integriertes Terminal mit beleuchtetem Klarschrift-LCD. Das Touchpanel ist intuitiv bedienbar, für den problemlosen Etikettenwechsel sorgen Vario-Schnellspanndorne. Die Schnittstellenprogrammierung für die Datenkommunikation vereinfacht die Einbindung in Produktionsumgebungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...