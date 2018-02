Wann ist eine Telefon-Mailbox eigentlich sinnvoll? Fast immer macht dieses Relikt aus Anrufbeantworter-Zeiten alles nur komplizierter. Dabei existieren längst bessere Möglichkeiten.

Es gibt feste Bestandteile unseres Lebens, die sind nur noch deshalb feste Bestandteile, weil wir nicht nachdenken, ob sie noch sinnvoll sind.

Ein Beispiel ist der Zigarettenanzünder im Auto. Eine Idee aus Zeiten, in denen Rauchen eher zum Alltag gehörte als Zähneputzen. Heute sind Raucher in der westlichen Welt in der Minderheit. In Deutschland gelten sie als überdurchschnittlich alt und unterdurchschnittlich gebildet. Aber Autohersteller bauen immer noch stur Zigarettenanzünder ein. Warum gibt es im Auto standardmäßig keine Kaugummispender oder integrierten Taschentuchboxen? Antwort: Weil man Kaugummis und Taschentücher auch ganz bequem in die Mittelkonsole legen kann. Wie ein Feuerzeug. Trotzdem gibt es immer noch diesen Zigarettenanzünder.

Und so ist es auch mit der Telefon-Mailbox. Früher hieß sie Anrufbeantworter. Aber das Wort hat sechs Silben, Mailbox beneidenswerte zwei, also Mailbox. Mailbox, Sprachbox, Voicemail, Anrufbeantworter. Nennen wir es, wie wir wollen. Aber denken wir einfach mal darüber nach!

Die Idee mit dem Anrufbeantworter stammt aus Zeiten, in denen der Angerufene noch nicht einmal einen entgangenen Anruf erkennen konnte. Denn - jüngere Leser werden das nicht wissen - früher konnte ein Telefon nur zwei Status melden:

a. Jemand ruft gerade an (Signal: Klingeln)

b. Es ruft gerade keiner an (Signal: kein Klingeln)

Ein Signal für "es hat jemand angerufen, aber du bist ja nicht dran gegangen" gab es nicht. Geschweige denn den Hinweis, wer angerufen hatte. Wenn der Anrufer den Angerufenen unbedingt erreichen wollte, musste er immer und immer wieder anrufen. Denn auf einen Rückruf konnte er nicht hoffen.

Deshalb war der Anrufbeantworter die Rettung. So konnte man eine Nachricht beim Adressaten abladen, ohne dass der sie sofort zur Kenntnis nehmen konnte. Viele nutzten schon damals den Anrufbeantworter, um etwa den obligatorischen ...

