10 Jahre Deutscher Derivate Verband: Happy Birthday DDV!

Die einen sehen sie als "Zockerwerkzeuge" an, die anderen als Allrounder der Geldanlage: Zertifikate. Die breite Produktpalette hat in der Tat fur jeden Anlegertyp etwas parat. Im kommenden Jahr wird das Instrument bereits 30 Jahre alt. Dass dieses Jubiläum überhaupt gebührend gefeiert werden kann, liegt auch am Deutschen Derivate Verband, der heute sein 10-jähriges Bestehen feiert! Happy Birthday DDV!

Zusammen sind wir stark. Bekanntlich werden Zusammenschlüsse immer mit dem Ziel der Bündelung von Kräften und Erhöhung der Schlagkraft eingegangen. Wie aus zwei unterschiedlichen Interessenvertretungen ein geschlossener Verband mit starker Stimme wurde, lässt sich beim DDV eindrucksvoll ablesen. Als am 14. Februar 2008 die Vertreter von damals 16 Emittenten der Zertifikate-Branche in Frankfurt zusammenkamen, deutete wenig auf eine anhaltende Liebesbeziehung, dafür aber deutlich mehr auf eine anspruchsvolle Zweckgemeinschaft hin. Ausgerechnet am Valentinstag 2008 wurde der Deutsche Derivate Verband oder kurz DDV gegründet. Gerade noch rechtzeitig mag man aus heutiger Sicht bemerken, denn die Finanzkrise, die in der Pleite des US-Investmentbank Lehman Brothers mündete, war bereits greifbar nahe.

Erfolgreicher Verband. Zehn Jahre später denken nur noch wenige, nämlich die, die nach wie vor dem Geschäft treu geblieben sind, an die damalige stürmische Zeit zurück. Die ersten zehn Jahre haben den Mitarbeitern und den Vertretern aus den Abteilungen der Emittenten einiges abverlangt. Die Ausschüsse und Arbeitskreise mussten schnell, effizient arbeiten und säulenübergreifend zu tragfähigen Ergebnissen kommen. Das ist in eindrucksvoller Art und Weise gelungen. Gemeinsam wurden dazu einheitliche Standards verabschiedet, deutlich mehr Transparenz geschaffen und die Wissensvermittlung auf breite Beine gestellt. In vielen Initiativen und mit zahlreichen - ebenso großen wie kleinen - Projekten hat sich der DDV seine heutige Reputation erarbeitet. Der Verband ist ein hervorragendes Beispiel für eine moderne Interessenvertretung, die den Anlegerschutz und gesetzgeberische Verfahren gleichermaßen im Fokus hat und lösungsorientiert daran arbeitet. Die Verbandsmitglieder repräsentieren heute mehr als 90 Prozent des Gesamtmarkts.

