SIEMENS - Siemens-Chef Joe Kaeser drückt beim Börsengang der Medizintechnik-Tochter Healthineers aufs Tempo. Schon in den nächsten Tagen soll die offizielle Ankündigung zum Start der Aktienemission erfolgen, die "Intention to Float", berichten Finanzkreise. Der Elektro-Konzern halte trotz der jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten an seinen Plänen fest. Ein Siemens-Sprecher wollte sich auf Anfrage von Dow Jones nicht konkret dazu äußern und verwies auf frühere Äußerungen, wonach das IPO in der ersten Jahreshälfte geplant seiUnd ebenfalls noch vor Ostern könnte mit der Deutsche Asset Management, die künftig DWS heißt, eine weitere Mega-Aktienemission den Weg auf das Parkett finden. Die Tochter der Deutschen Bank ist in ihren Vorbereitungen so weit gediehen, dass auch hier die offizielle Ankündigung wenige Tage nach der Bekanntgabe von Healthineers erfolgen kann. Ein Sprecher der Deutschen Bank sagte auf Anfrage, dass der Börsengang im Zeitplan liege. (Handelsblatt S. 4f)

ING - Der Vorstandschef der niederländischen Großbank ING, Ralph Hamers, fürchtet wegen der digitalen Revolution einen drastischen Stellenabbau in der Finanzbranche. "Unsere Erfahrung ist, dass dem digitalen Umbau ungefähr die Hälfte der Stellen in einer Filialbank zum Opfer fällt", sagte der Chef des Geldhauses dem Handelsblatt. Fast 90 Prozent der Prozesse einer Bank ließen sich automatisieren, schätzt der Topmanager. (Handelsblatt S. 28f)

KARSTADT - Der österreichische Immobilieninvestor René Benko überlegt wohl eine Plazierung seiner Sporthandelssparte Signa Sporte, zu der auch die deutschen Karstadt-Sporthäuser gehören. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg wäre eine Emission schon im zweiten Halbjahr möglich. (FAZ S. 20)

DEUTSCHE SEE - In der europäischen Fischindustrie entsteht gerade ein neuer Riese. Der größte deutsche Fischverarbeitungsbetrieb, Deutsche See aus Bremerhaven, wird an die niederländische Gruppe Parlevliet & Van der Plas verkauft. Die Niederländer verfügen über eine der bedeutendsten Fischfangflotten Europas und sind einer der wichtigsten Fischlieferanten für die verarbeitende Industrie. (Welt S. 10)

February 14, 2018 00:27 ET (05:27 GMT)

