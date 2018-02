Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LE MAIRE - Der französische Finanzminister Bruno Le Maire hat den Koalitionsvertrag in Deutschland zwischen Union und SPD ausdrücklich begrüßt. Er "öffnet die Tür für eine neue Ära europäischer Zusammenarbeit", sagt er. Le Maire plädierte dafür, jetzt rasch praktische Fortschritte zu erreichen. Wenn die Bundesregierung stehe, wolle er mit seinem deutschen Amtskollegen beim ersten Treffen die Ausarbeitung einer gemeinsamen deutsch-französischen Bemessungsgrundlage für die Unternehmensbesteuerung besprechen. Deutschland und Frankreich wollen sich in diesem Jahr dazu einig werden. Außerdem müsse die europäische Bankenunion vollendet werden. (FAZ S. 19)

LINNEMANN - CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann, Chef der Mittelstandsvereinigung von CDU und CSU, tritt Spekulationen entgegen, wonach er Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium werden könnte. "Meine Kritik an der Ressortzuteilung war keine Bewerbung für die neue GroKo-Regierung. Im Gegenteil, das wäre für mich keine Option", sagte Linnemann. " Worauf es doch jetzt ankommt, ist eine deutliche Stärkung unserer Fraktion. Dazu will ich gern meinen Teil beitragen." (Westfalen-Blatt)

FLUGHAFEN MÜNCHEN - Die Landtags-CSU rückt von ihren Plänen ab, noch vor der Landtagswahl im Herbst eine Lösung im Streit über den Bau einer dritten Start- und Landebahn am Münchner Flughafen herbeizuführen. Damit fügt sie sich dem Wunsch des designierten Ministerpräsidenten Markus Söder, das Thema aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Bei einem Treffen mit CSU-Politikern habe Söder zwar keinen Zweifel daran gelassen, dass er für eine dritte Piste sei. Es gebe aber keinen Zeitdruck, sagte er nach Angaben von Teilnehmern. Als Ziel für die Fertigstellung nannte er intern das Jahr 2025. (Süddeutsche Zeitung S. 32)

BUNDESWEHR - Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels (SPD), rechnet mit einer Bundeswehr-Beteiligung an einer Friedensmission in der Ukraine. "Im Falle einer Blauhelmmission in der Ostukraine wird Deutschland sich in der einen oder anderen Weise aktiv beteiligen. Das kann dann auch die Bundesehr betreffen", sagte Bartels. Der SPD-Politiker bezog sich ausdrücklich auf den neuen Koalitionsvertrag von Union und SPD. Dort heißt es, Entwicklungen auf einem Weg zu einem Frieden in der Ostukraine "sollen durch eine Mission der Vereinten Nationen abgesichert werden". (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

MIETPREISBREMSE - Die Regelung zur Begrenzung der Mietpreise zeigt in manchen Städten die gewünschten Folgen: Je stärker die Mieten vor der Einführung des Gesetzes gestiegen sind, desto wirksamer ist die Preisbremse, weisen Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung nach. Jedoch erreiche das Gesetz nur einen kleinen Teil der Bevölkerung. (SZ S. 17)

NAHVERKEHR - Im Kampf gegen schlechte Luft in deutschen Städten erwägt die Bundesregierung die Einführung eines kostenlosen Nahverkehrs. Das geht aus einem Brief an EU-Umweltkommissar Karmenu Vella hervor, welcher der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Ziel sei es, die Zahl der Privatfahrzeuge in den Städten zu reduzieren, heißt es in dem Brief von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) und Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU). (SZ S. 6/Handelsblatt S. 10/Welt S. 9)

SCHWEIZ - In Zeiten strapazierter Finanzsysteme verfängt ausgerechnet in der Schweiz eine neue Idee: Das Recht zur Geldschöpfung soll künftig allein der Notenbank vorbehalten sein. Das Experiment ist umstritten, und doch stimmen die Bürger der Alpenrepublik als Erste der Welt nun über die Einführung des sogenannten Vollgelds ab. (Handelsblatt S. 30)

February 14, 2018 00:30 ET (05:30 GMT)

