Überraschender Umsatzwachstums zum Jahresende! Im Schlussquartal legte der Nettoerlös um 4,6 % auf 1,37 Mrd. $ zu. Analysten hatten nach dem ersten Umsatzrückgang seit dem Börsengang 2005 im Quartal zuvor lediglich mit stagnierenden Einnahmen von 1,31 Mrd. $ gerechnet - welch positive Überraschung. 2018 geht der Konzern wegen der Flaute im Nordamerikageschäft von einem Zuwachs im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus.



Allerdings rutschte der Konzern im Schlussquartal in die roten Zahlen. Nach einem Gewinn von mehr als 100 Mio. $ stand nun ein Verlust von rund 88 Mio. $ in den Büchern. Hintergrund sind höhere Kosten und eine Einmalbelastung durch die US-Steuerreform. Restrukturierungskosten werden das erwartete bereinigte operative Ergebnis von 130 bis 160 Mio. $ in diesem Jahr voraussichtlich auf 20 bis 30 Mio. $ drücken.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info