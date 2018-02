FRANKFURT (Dow Jones)--Dow Jones Newswires hat im Tagesverlauf folgende Analysen und Hintergrundberichte gesendet, die in dieser Übersicht thematisch mit Sendezeiten und Originalüberschriften zusammengestellt sind:

18:22 ANALYSE/Großbatterien auf Siegeszug im US-Stromnetz

15:51 ANALYSE/Ist Chinas Paypal wirklich wertvoller als Uber?

13:50 ANALYSE/US-Steuerreform erschwert Investoren Bilanzvergleich

13:41 HINTERGRUND/Oracle geht mit neuen Datenzentren in Cloud-Offensive

10:48 ANALYSE/Weißes Haus kämpft gegen Zwischenhändler im US-Gesundheitswesen

09:43 ANALYSE/Yuan-Aufwertung ist nicht nur der Dollar-Schwäche geschuldet

Unternehmen & Branchen +++++++++++ 18:22 ANALYSE/Großbatterien auf Siegeszug im US-Stromnetz

Gigantische Batterien, die mit Erneuerbaren Energien aufgeladen werden, graben einem großen Kraftwerksmarkt in den USA zunehmend das Wasser ab: Sie bringen jene Spitzenlastgeneratoren unter Druck, die bei großer Nachfrage einspringen. Die erdgasbefeuerten Anlagen - sogenannte Peaker - sind teuer im Betrieb und werden typischerweise nur dann angefahren, wenn die reguläre Erzeugung die Nachfrage nicht mehr deckt.

15:51 ANALYSE/Ist Chinas Paypal wirklich wertvoller als Uber?

Der chinesische Zahlungsdienstleister Ant Financial will sich in einer Finanzierungsrunde 5 Milliarden Dollar frisches Kapital sichern. Der Betreiber des Zahlungssystems Alipay könnte dabei mit rund 100 Milliarden Dollar bewertet werden. Die Tochter des E-Commerce-Riesen Alibaba aus dem Reich der Mitte wäre dann mehr wert als die Einhörner Uber und Airbnb. Derart hohe Bewertungen sollten Investoren jedoch mit Vorsicht genießen.

13:41 HINTERGRUND/Oracle geht mit neuen Datenzentren in Cloud-Offensive

Der SAP-Erzrivale Oracle will die Zahl seiner Standorte von Datenzentren über die kommenden zwei Jahre glatt vervierfachen. Das wird mit massiven Investitionen der Kalifornier verbunden sein. Der Konzern versucht offenbar mit aller Macht, die Vorherrschaft von Amazon bei Cloud-Architekturen zu brechen. Mit dieser Expansion kommt es zu einer Art Wettrüsten gegen die US-Platzhirsche Amazon, Microsoft und Alphabet. Diese arbeiten selbst hart daran, Oracle-Kunden für Datenbanken in die eigenen Clouds zu bringen. Das bringt Oracle enorm unter Zugzwang.

US-Steuerreform +++++++++++ 13:50 ANALYSE/US-Steuerreform erschwert Investoren Bilanzvergleich

Ein Element der neuen amerikanischen Steuergesetzgebung könnte eine Methode vieler Analysten und Investoren zum Vergleich von Unternehmensbilanzen unbrauchbar machen. Laut einer Bestimmung der im Dezember verabschiedeten US-Steuerreform müssen Unternehmen eine einmalige Steuer auf ihre Auslandsgewinne zahlen. Zwar wird diese Steuer typischerweise im Geschäftsjahr 2017 verbucht. Unternehmen haben aber auch die Option, die Zahlungen zinsfrei auf die nächsten acht Jahre zu verteilen. Diese Entscheidung, die Unternehmen in diesem Jahr treffen müssen, könnte den Vergleich von Gewinn und Cashflow erschweren, anhand dessen Analysten oft die Qualität der Gewinne bemessen.

Wirtschaftspolitik +++++++++++ 10:48 ANALYSE/Weißes Haus kämpft gegen Zwischenhändler im US-Gesundheitswesen

Auf den ersten Blick sollten die Budgetpläne der Trump-Administration für 2019 mit angepeilten niedrigeren Pharmapreisen dem Gesundheitswesen nicht sonderlich schaden. Ein zweiter Blick verrät, wo die Politiker auf die kräftigsten Kosteneinsparungen hoffen. Ein Bericht des Council of Economic Advisors, also der ranghöchsten Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, macht als einen Grund für die hohen Preise vor allem eine zu hohe Konzentration unter den Zwischenhändlern für Apothekenketten aus.

Märkte +++++++++++ 09:43 ANALYSE/Yuan-Aufwertung ist nicht nur der Dollar-Schwäche geschuldet

Der chinesische Yuan hat sich zuletzt auf einer handelsgewichteten Basis beinahe auf ein Zweijahreshoch gehievt. Das ist ein drastischer Umschwung gegenüber den Vormonaten. Derzeit wird der Yuan so hoch gehandelt wie seit Juni 2016 nicht mehr. Seit Mitte Januar verbesserte er sich um 2,3 Prozent gegenüber einem Korb aus 24 Währungen der wichtigsten Handelspartner, unter anderem der USA, dem Euroraum, Japan und Südkorea.

