The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US912796NW50 US TREASURY BILL 03/15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US912796PA13 US TREASURY BILL 04/12/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1759801720 CBOM FINANCE 18/23 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1769040111 NOVARTIS FIN. 18/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1769041192 NOVARTIS FIN. 18/30 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1770927629 CORP.ANDINA 18/25 MTN BD02 BON EUR N

CA WDLJ XFRA DE000WNDL1J7 WINDELN.DE SE O.N. JGE EQ00 EQU EUR Y

CA LWCR XFRA LU1602144229 AIS-A.I.EQ.GL.L.CAR.UEDIE EQ00 EQU EUR Y

CA AMED XFRA LU1602144575 AIS-A.I.MSCI EMU UETFDREO EQ00 EQU EUR Y

CA J1GR XFRA LU1602144732 AIS-A.I.MSCI JAP.UETFDREO EQ00 EQU EUR Y

CA 18MM XFRA LU1602144906 AIS-A.M.MSCI PAC.XJPUEDIE EQ00 EQU EUR Y

CA SM8T XFRA LU1602145119 A.-A.I.E.G.M.S.A.S.B.UEDI EQ00 EQU EUR Y

CA GC40 XFRA LU1681046931 AIS-AM.CAC 40 EOC EQ00 EQU EUR Y

CA V50A XFRA LU1681047236 AIS-AM.EUR.STX50 EOC EQ00 EQU EUR Y

CA V50D XFRA LU1681047319 AIS-AM.EUR.STX50 EOD EQ00 EQU EUR Y

CA 43C XFRA US1272031071 CACTUS INC. CL.A DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA EVL XFRA US30052C1071 EVOLUS INC. DL-,00001 EQ00 EQU EUR N

CA PP3 XFRA US69354V1089 PPDAI GRP.INC.(SPONS.ADR) EQ00 EQU EUR N

CA XE6P XFRA LU0602539867 NORDEA 1-EM.STARS EQ.BPEO FD00 EQU EUR N