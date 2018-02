The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 8NOA XFRA CH0315148152 NIEDEROEST. 16-18 FLR BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1CR941 WL BANK AG IS.R181 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1RQBJ5 HESSEN SCHA.13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK9FTY2 DEKABANK DGZ IHS.6426 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK9FTZ9 DEKABANK DGZ IHS.6427 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000EH094F0 COBA MTH E2250 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5XV9 HSH NORDBANK FZ 1 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2D965 UC-HVB PF1337 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2D973 UC-HVB IS1338 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0K6U2 LBBW GM-FLOATER 12/18 BD00 BON EUR N

CA GZ5A XFRA PTGALDOM0004 GALP ENERGIA 12-18 FLR BD00 BON EUR N

CA VODB XFRA US92857WBE93 VODAFONE GRP 13/18 BD00 BON USD N

CA XFRA USN64884AA29 NOSTRUM OIL+GAS FIN.14/19 BD00 BON USD N

CA XFRA AT0000A0VT98 ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN BD01 BON EUR N

CA GZFE XFRA FR0000472334 ENGIE 03/18 MTN BD01 BON EUR N

CA HUGD XFRA US445545AG19 HUNGARY 13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US85812PAB94 STEEL FNDG 2018 144A BD01 BON USD N

CA 0ST2 XFRA XS0808632847 STEEL FNDG 13/18 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0889400759 DT.BANK HK MTN.13/18 YC BD01 BON CNY N

CA XFRA XS1366341433 CS AG LDN 16/18 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA VOFC XFRA XS1365213658 VOLVO TREAS.16/18 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1369605123 STE GENERALE 16/18FLR MTN BD02 BON EUR N