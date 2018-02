The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A1Z981 ERSTE GP BNK 18-26 1574 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A1Z999 ERSTE GP BNK 18-24MTN1573 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5CQ2 BAY.LDSBK.IS. 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UD03 DZ BANK IS.A851 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDT2 DZ BANK IS.A846 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDV8 DZ BANK IS.A848 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UD11 DZ BANK IS.A852 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UED4 DZ BANK IS.A862 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEF9 DZ BANK IS.C141 18/21 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEH5 DZ BANK IS.A864 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEJ1 DZ BANK IS.A865 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0PJM6 DEKA FESTZINS ANL 18/30 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19T59 DT.BANK MTN 18/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4TQ3 LB.HESS.-THR. IHS 18/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4TR1 LB.HESS.-THR. IHS 18/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KQ9 LB.HESS.THR.CARRARA02I/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KR7 LB.HESS.THR.CARRARA02J/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KS5 LB.HESS.THR.CARRARA02K/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KT3 LB.HESS.THR.CARRARA02L/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5LM6 LB.HESS.THR.CARRARA02U/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5LN4 LB.HESS.THR.CARRARA02V/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P068 LBBW DL-STUFENZINS 18/20 BD02 BON USD N

CA XFRA DE000LB1P076 LBBW DL-STUFENZINS 18/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US202795JM30 COMMONW. EDISON 18/48 BD02 BON USD N