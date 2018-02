Nach den jüngsten Schätzungen des Ifo-Instituts hat der Konujunkturindikator für die Eurozone im November 2017 ein neues Hoch errreicht. Im vierten Quartal kletterte der Indikator auf den höchsten Wert seit Herbst 2000. Der Aufschwung in der Eurozone wird demnach in den kommenden Monaten weiter anhalten, allerdings - so die Marktforscher - etwas von seinem Schwung verlieren.

Zuversicht in der Chemie wächst

Auch eine weitere Studie bestätigt diese Sicht: Eine von der EU-Kommission in Auftrag gegebene Untersuchung belegt, dass sich die Chemiekonjunktur im 2. Halbjahr 2017 weiter verbessert hat. Die Zuversicht der Chemiemanager liegt aktuell deutlich über dem Langzeitdurchschnitt.

Der europäische Chemieverband Cefic hat für 2017 für die europäische Chemie ein solides Wachstum um 3 % konstatiert, das vor allem vom wachsenden Bedarf der Konsumgüter produzierenden Industrien getragen wird. Für 2018 rechnet Cefic mit weiterem Wachstum, allerdings wird sich dieses, so die Marktforscher aus Brüssel, auf ein Plus von 2 % abschwächen.

Die Zahlen markieren einen enormen Beitrag zur europäischen Wirtschaft: 1,1 % des europäischen Bruttoinlandsproduktes entfallen auf die Chemieindustrie - diese beschäftigt rund 1,2 Mio. Arbeitnehmer und versorgt nahezu alle Wirtschaftszweige. Dazu kommt, dass die Chemiebranche unter den Industrien der drittgrößte Investor ist. Das aktuelle Wachstum in der europäischen Chemie wird von der starken Nachfrage im Konsumer-Segment getragen. Dazu ...

