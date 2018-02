Ziel ist es, an dem Produktkandidaten KDU731 zur Behandlung von Kryptosporidien weiterzuarbeiten, teilt Novartis am Mittwoch mit. Dabei unterstütze die Stiftung das Forschungsprojekt mit Geldern in Höhe von 6,5 Mio USD. Kryptosporidien sind laut Mitteilung der zweithäufigste Auslöser für infektiöse Durchfallerkrankungen ...

