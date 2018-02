Obwohl die Steuerreformen in Frankreich und den USA das Ergebnis belasteten, stieg der Gewinn im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Drittel auf 387 Millionen Euro, wie das Institut am Mittwoch in Paris mitteilte. Eine Abschreibung auf ihre polnische Tochter konnte die Credit Agricole mit einem Gewinn ...

