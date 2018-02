Gestoppte bzw. gedrehte Serien: United Parcel Service +1,18% auf 107,56, davor 11 Tage im Minus (-19,9% Verlust von 132,72 auf 106,31), Strabag 0% auf 32,6, davor 7 Tage im Minus (-7,65% Verlust von 35,3 auf 32,6), Sanochemia -0,86% auf 2,3, davor 5 Tage im Plus (29,61% Zuwachs von 1,79 auf 2,32), Hannover Rück -1,35% auf 109,9, davor 4 Tage im Plus (4,8% Zuwachs von 106,3 auf 111,4), Phoenix Solar -1,46% auf 0,27, davor 4 Tage im Plus (6,2% Zuwachs von 0,26 auf 0,27), Swiss Re -0,17% auf 93,4, davor 4 Tage im Plus (5,6% Zuwachs von 88,6 auf 93,56), Fuchs Petrolub -1,41% auf 43,24, davor 4 Tage im Plus (4,38% Zuwachs von 42,02 auf 43,86), GoPro +0,57% auf 5,29, davor 4 Tage im Minus (-6,57% Verlust von 5,63 auf 5,26), Vossloh +4,05% auf 39,8, davor 3 Tage im Minus (-5,79%...

