Das Unternehmen konnte für das vergangene Jahr deutliche Verbesserungen bei Umsatz und Gewinn melden. So kletterteder Umsatz um 8,2 % auf 2,15 Mrd. Franken. Ems-Chemie setzte damit erstmals mehr als 2 Mrd. Franken um, eine Marke, die man sich eigentlich schon für 2015 gesetzt hatte. Damals kam allerdings der bekannte Franken-Schock in die Quere. Operativ wies der Konzern eine Steigerung um 6,3 % auf 582 Mio. Franken im Ebit aus. Dass die Profitabilität nicht mit der Umsatzsteigerung Schritt halten konnte, lag vor alleman höheren Rohstoffkosten. Entsprechend verringerte sich die Marge um einen halben Prozentpunkt auf 27,1 %. Netto verdiente Ems-Chemie letztlich 484 Mio. Franken, ein Plusvon 6,3 %. Alles in allem also ein gutes Ergebnis, was auch schon in der Aktie vorweggenommen worden war, bevor es zur grossen Korrektur kam. Nun steht die Frage auf dem Tapet, ob diese robuste Tendenz auch im neuen Jahr fortgeführt werden kann. Ems gibt sich in dieser Frageoptimistisch, wenn auch nicht euphorisch. Der Knackpunkt für das weitere Wachstum wird bleiben, dass es Ems-Chemie gelingt, den allgemeinen Trend weg von Metallbauteilen hin zu Polymeren für sich zu nutzen. Hier ist man bereits in der Automobilindustrie sehr gut unterwegs, auch wenn diese im vergangenen Jahr deutliche Wachstumsschwächen zeigte. Umso wichtiger ist es für Ems, sich auch in anderen Branchen einen Namen zu machen. Prestigeträchtige Erfolge konnte man hierbei schon vorweisen. So besteht die neue Spielekonsole des japanischen Elektronikkonzerns Nintendo aus Ems-Polymeren. Fazit: Im konkreten Ausblick liefert Ems keine besonders grosse Überraschung, sondern stellt wie bislang üblich leichte Verbesserungen für Umsatz und Ebit in Aussicht. Nach bisherigen Interpretationen aus dem Unternehmen hiesse das, dass man bis zu 10 % Wachstum in beiden Kennzahlen erwartet. Die Börse kann damit sehr gut leben und hat auch sehr positiv auf die Zahlen und den Ausblick reagiert. Dies allerdings vor dem Hintergrund der jüngsten Turbulenzen in einer schwierigen charttechnischen Situation. Insofern würden wir hier erst eine Beruhigung abwarten, ehe neu disponiert wird.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Trend Nr. 7 vom 14.2.2018.



