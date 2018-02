NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des ersten Geschäftsquartals habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Fraser Jamieson in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Zur Fusion mit dem europäischen Stahlgeschäft von Tata Steel habe es indes kaum Neues gegeben./ag/mis

Datum der Analyse: 14.02.2018

ISIN DE0007500001

AXC0040 2018-02-14/07:56