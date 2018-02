Von Liz Hoffman

NEW YORK (Dow Jones)--Nach Einschätzung von Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein ist die Frage nicht, ob, sondern wann die Volatilität an den Finanzmärkten wieder voll in Schwung kommt. Für die Händler seiner Bank, die sich in letzter Zeit schwer getan haben, wäre das eine erfreuliche Nachricht.

"Notenbanken auf der ganzen Welt haben alles gekauft, was sie nur kriegen konnten, und das ist eine Decke für die Volatilität", sagte Blankfein auf einer Branchenkonferenz am Dienstag. "Das hört auf und wird sich wieder umkehren."

Tatsächlich gab es in den vergangenen Wochen bereits erste Anzeichen dafür, als ein Abverkauf auf den Aktienmärkte die Maßstäbe der Volatilität in die Höhe schnellen ließ. Wenn das anhält, sollte das die Handelsaktivität wieder ankurbeln, da Investoren Wetten platzieren, um von Kursschwankungen zu profitieren.

Für Goldman und andere Handelshäuser sind das gute Nachrichten. Öl und langfristige Anleihen, zum Beispiel, haben in diesem Jahr enge Preisspannen hinter sich gelassen. Der Dollar fiel, und die Aktien schwankten wild.

Die Einnahmen in einigen Handelssparten von Goldman liegen um über 50 Prozent über dem Vorjahr, wie mit der Sache vertraute Personen sagten.

"Ich würde liebend vom Jahresanfang auf das gesamte Jahr schließen", sagte Blankfein am Donnerstag. "Es gibt einige Dinge, die anders aussehen (als 2017) ... Preise, die sich schon seit langem nur innerhalb einer Spanne bewegten, sind durchgebrochen."

Allerdings hat sich Blankfein in der Vergangenheit schon einmal vertan, als er einen Anstieg der Aktivität voraussagte. Anfang 2017 wettete Goldman Sachs auf einen "Reflationshandel" - einen stärkeren Dollar und höhere langfristige Zinsen -, wozu es aber nicht kam. Die Bank blieb auf einem Bestand an Wertpapieren sitzen, den niemand haben wollte.

Für Goldman war vergangene Jahr das schlechteste im Festzinshandel seit 2008. Die Einnahmen sanken um 30 Prozent auf 5,3 Milliarden US-Dollar, stärker als die Rückgänge bei den Konkurrenten.

Bis 2020 peilt Goldman zusätzliche Einnahmen in Höhe von 1 Milliarde Dollar im Bereich Fixed Income an und will zu einem der drei wichtigsten Handelspartner für Großkunden werden. Die Bank wirbt um langfristig orientierte Vermögensverwalter und Firmenkunden, die mit stabileren Werten handeln als Hedgefonds.

Die Anstrengungen tragen inzwischen Früchte, sagte Blankfein. Und die Rückkehr der Marktvolatilität hilft dabei: Goldmans Strategie sei "nicht abhängig davon, dass sich das Umfeld verbessert, auch wenn es das gerade tut, und ich freue mich darüber", sagte der CEO.

February 14, 2018

